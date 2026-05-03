El presidente de la FIA afirma que la F1 contará con motores V8 en 2031, o quizá ya en 2030

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, durante el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, EEUU.

La Fórmula Uno pasará de sus actuales motores híbridos V6 a unos V8 más ruidosos y sencillos para 2031, y posiblemente incluso para ‌2030, según afirmó el presidente del ‌organismo rector de este deporte.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), afirmó en el Gran Premio de Miami que el cambio se producirá sin duda.

"Se avecina. Al fin y al cabo, es cuestión de tiempo", dijo el dirigente emiratí, hablando desde su oficina con vistas a la pista del Hard Rock Stadium.

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"En 2031, con el V8, la FIA tendrá la potestad de hacerlo, sin ​necesidad de votos de ⁠los PUM (fabricantes de unidades de potencia). Así lo establecen los reglamentos. Pero queremos ‌adelantarlo un año, que es lo que todo el mundo está ⁠pidiendo ahora", señaló.

La F1 se ha embarcado ⁠esta temporada en una nueva era de motores, con unidades de potencia que ahora se reparten aproximadamente al 50% entre energía eléctrica y de combustión, y que utilizan ⁠combustible totalmente sostenible.

Algunos pilotos se han quejado de tener que "levantar el pie ​y dejar rodar el auto" en las curvas de ‌alta velocidad para que el motor de ‌combustión pueda recargar la batería, y han expresado su preocupación por la ⁠seguridad en relación con la salida y las diferencias de velocidad durante la carrera.

Las normas, ya modificadas a tiempo para Miami, también se han vuelto cada vez más complicadas, y los aficionados tienen que familiarizarse con nuevos conceptos como el "superclipping" y ​la cantidad ‌de megajulios permitida en la recarga.

No es la primera vez que Ben Sulayem aboga por un cambio a motores V8 o V10, siempre con combustible sostenible, pero ahora parece encontrar menos resistencia. El ciclo actual de motores está previsto que se mantenga durante los próximos cinco años.

"El ⁠objetivo será reducir la complejidad, no como ahora", afirmó.

Según indicó, el reglamento permite hacer un cambio para 2030 si una mayoría cualificada de cuatro de los seis fabricantes, incluidos los socios de Cadillac, General Motors, votan a favor. De lo contrario, la FIA puede imponer el cambio para 2031.

Mercedes abastece actualmente a cuatro equipos, Ferrari a tres y Red Bull a dos en colaboración con Ford, mientras que Honda y Audi tienen ‌uno cada uno. General Motors tiene previsto fabricar su propio motor para Cadillac, que actualmente compite con unidades de Ferrari.

Ben Sulayem afirmó que un V10 no era una opción viable y que los V8 son los más populares y se utilizan en muchos vehículos de carretera.

La F1 utilizó por última vez los ruidosos motores V8 entre 2006 ‌y 2013, cuando fueron sustituidos por unidades híbridas turboalimentadas V6 de 1,6 litros, mucho más silenciosas. El motor Cosworth V8 DFV se utilizó ampliamente desde los años 60 hasta principios ‌de los 80.

"Tienes ⁠el sonido, menos complejidad, ligereza", dijo Ben Sulayem sobre los V8. "Oirán hablar de ello muy pronto y será con una electrificación muy, ​muy leve. Estoy seguro de que quieren que suceda. Pero supongamos que los fabricantes no lo aprueban (para 2030). Al año siguiente, sucederá. En 2031 ya estará hecho de todos modos. Se hará. El V8 está al caer".

(Editado en español por Carlos Serrano)