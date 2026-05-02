Gestión Insfrán: Formosa se posiciona entre las provincias con menor brecha de ingresos en el NEA

En la provincia de Formosa, un informe reciente basado en datos oficiales posiciona al aglomerado local entre los de menor desigualdad del Nordeste argentino. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, Formosa registró en el cuarto trimestre de 2025 el segundo nivel más bajo de desigualdad en el ingreso total familiar dentro de la región.

El dato surge del análisis del Índice de Gini, un indicador que mide la distribución del ingreso en una sociedad. Cuanto más cercano a cero es su valor, mayor equidad existe entre los ingresos de la población; mientras que valores más cercanos a uno reflejan mayor concentración en pocos sectores.

Desde la consultora Politiké destacaron que este resultado cobra relevancia en un contexto económico complejo a nivel nacional, caracterizado por una pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese escenario, el desempeño de Formosa se ubica como un indicador positivo dentro del Nordeste.

Por otra parte, el informe también aborda la situación del sector de la construcción, uno de los más afectados por la coyuntura económica. A nivel país, la actividad atraviesa una crisis vinculada a la caída de la inversión pública y el estancamiento del sector privado.

Sin embargo, Formosa muestra un desempeño diferenciado. En enero de 2026, los salarios reales del sector de la construcción registraron un crecimiento interanual del 6,7%, posicionando a la provincia como la tercera jurisdicción con mayor incremento salarial en ese rubro.

Este resultado se da en un contexto en el que solo nueve provincias lograron mejoras en los salarios reales del sector, lo que refuerza la particularidad del caso formoseño dentro del escenario nacional.

Formosa es la provincia que menos recursos nacionales recibe

La provincia de Formosa se ubicó en marzo como la jurisdicción que menos recursos nacionales recibió por habitante, con un total de $401.409, según un informe elaborado por la consultora Politiké en base a datos oficiales del sitio Presupuesto Abierto y estimaciones poblacionales del INDEC.

El relevamiento señala que, en el inicio de 2026, Formosa se mantiene entre las provincias más relegadas en la distribución de fondos por parte del Gobierno nacional, lo que refleja una marcada desigualdad en relación con otras jurisdicciones. En contrapartida, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparece como el distrito que más recursos recibe por habitante, con $2.095.124.

Otras de las provincias más relegadas en el reparto de fondos, siguiendo a Formosa, son: Santa Fe ($404.156), Entre Ríos ($408.781) y Chaco ($415.031). Del otro lado de la tabla, las jurisdicciones más beneficiadas sin contar a CABA son: Río Negro ($776.240), La Pampa ($638.687) y Chubut ($586.013).