Menos de $500.000: Formosa es la provincia que menos recursos nacionales recibe por habitante

La provincia de Formosa se ubicó en marzo como la jurisdicción que menos recursos nacionales recibió por habitante, con un total de $401.409, según un informe elaborado por la consultora Politiké en base a datos oficiales del sitio Presupuesto Abierto y estimaciones poblacionales del INDEC.

El relevamiento señala que, en el inicio de 2026, Formosa se mantiene entre las provincias más relegadas en la distribución de fondos por parte del Gobierno nacional, lo que refleja una marcada desigualdad en relación con otras jurisdicciones. En contrapartida, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparece como el distrito que más recursos recibe por habitante, con $2.095.124.

Otras de las provincias más relegadas en el reparto de fondos, siguiendo a Formosa, son: Santa Fe ($404.156), Entre Ríos ($408.781) y Chaco ($415.031). Del otro lado de la tabla, las jurisdicciones más beneficiadas sin contar a CABA son: Río Negro ($776.240), La Pampa ($638.687) y Chubut ($586.013).

El análisis se da en un contexto de caída general de la recaudación. De acuerdo con datos del Instituto Argentina Grande, los ingresos nacionales registraron en marzo una baja del 9,5% en términos reales respecto al mismo mes de 2023. Además, el nivel actual de recaudación se ubica entre los más bajos de los últimos 15 años.

Desde la consultora advirtieron que este escenario genera un efecto negativo en cadena: la caída de ingresos obliga a reducir el gasto público, lo que impacta en la actividad económica, disminuye la demanda y termina retroalimentando la baja en la recaudación.

Este fenómeno repercute directamente en las provincias a través de la coparticipación federal. Según el informe, al analizar la variación real del primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025, se observa una disminución del 16,6% en los recursos que recibió Formosa por este concepto.

La combinación entre menor envío de fondos nacionales y caída de la coparticipación profundiza las dificultades financieras de las provincias, especialmente en aquellas con menor capacidad recaudatoria propia.

Formosa pierde $1,7 millones por habitante

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal reveló la reducción en los recursos enviados desde Nación a Formosa. Entre enero de 2024 y febrero de 2026, la provincia dejó de percibir $1.776.000 por habitante al considerar el total de transferencias, tanto automáticas como discrecionales, en un contexto de ajuste del gasto público nacional.

El estudio detalla que una parte importante de esta merma corresponde a las transferencias automáticas, es decir, aquellas vinculadas al sistema de coparticipación federal. En ese segmento, la pérdida asciende a $891.000 por habitante en el mismo período.

La retracción responde a una combinación de factores: por un lado, la disminución de los envíos no automáticos por parte del Gobierno nacional; por otro, la caída en la recaudación de impuestos coparticipables, como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Este doble impacto repercute directamente en los ingresos provinciales, al reducir tanto los fondos discrecionales como los recursos que se distribuyen de manera automática.