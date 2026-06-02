Milei sigue prometiendo: "El año próximo va a estar mucho mejor"

El presidente Javier Milei afirmó que la "a fin de año" la economía "va a estar mejor" y vaticinó que en las elecciones 2027 va a "pasar por arriba" a la oposición. Lo afirmó en su discurso, que cerró el el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), al que convocó al sector empresarial y financiero.

"Hoy la economía está mejor, mucho mejor que en 2023; a fin de año va a estar mejor, a mitad del año que viene vamos a estar muchísimo mejor y en octubre de 2026, los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir imponiendo las ideas de la libertad", afirmó el Presidente frente al auditorio.

Ante los empresarios, Milei se jactó de los supuestos logros de su gestión. Según él, "la economía creció 11 por ciento", el índice de precios está "en torno al 2%" y sacó "14 millones de personas de la pobreza". "Estamos creciendo y estamos bajando la inflación", opinó el Presidente, que agradeció dos veces a su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, "por hacer el mejor programa de la historia".

También prometió que "Argentina va a poder duplicar su PBI cada dos años" en base a "crecimiento y orden macroeconómico", lo que derivaría en "los mejores años de la economía de los últimos 100 años". "Vamos a poder mirar para atrás y decir 'fuimos parte del milagro argentino'", arengó.

El Presidente, que estuvo acompañado de Luis Caputo y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, volvió a atacar a la oposición, a la que volvió a acusar de "sabotear el programa económico" con "40 leyes", "siete pedidos de juicios político" y "caos en la calle". "Intentaron un golpe de Estado y les salió mal", opinó.

“Para atacar la libertad siembran el miedo, lo intentaron en el 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas", adelantó.

Luego, comparó a la oposición con la película Monster Inc, que le pareció "fabulosa". Según interpretó, "es como una suerte de fábrica que se dedicaban a asustar niños y la trama es que un monstruo quiere asustar a una nenita y esta lo mira y se le mata de risa".

"El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a definitivamente libre y va a ser grande nuevamente", conjeturó.