La circulación de virus respiratorios continúa en aumento en la Argentina, según informó el Ministerio de Salud. El incremento es esperable para esta época del año y es provocado casi "exclusivamente" por la influenza A (H3N2), mientras que los casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y neumonía presentan un ascenso en las últimas semanas.

En tanto, la bronquiolitis en menores de 2 años permanece dentro de los niveles esperados, precisó la última edición del Boletín Epidemiológico Nacional. Sin embargo, hay un dato que preocupa y es la imposición de una "supergripe", provocada por el nuevo subtipo K, por sobre el Covid.

El reporte indica que en las últimas dos semanas se confirmaron 84 casos de influenza. El incremento de los casos de gripe en las consultas ambulatorias comenzó a notarse desde el 10 de mayo, ya con un 31,6% de muestras analizadas positivas para el virus.

La situación de los virus respiratorio en Argentina

Las internaciones habían iniciado en la segunda quincena de marzo y llegaron a poco más de 2200 al comienzo del mes pasado. Desde entonces, crece la gripe entre las causas de internación por infecciones respiratorias graves: de 870 muestras analizadas, 185 tuvieron resultado positivo para influenza, comparado con 28 para virus sincicial respiratorio –que causa la bronquiolitis– y uno para Covid. Hubo 10 decesos atribuidos a influenza en lo que va del año.

Según Salud, la vigilancia genómica confirmó el "dominio casi exclusivo del subclado J.2.4.1 (K) de Influenza A(H3N2)". En la última semana relevada, se identificaron 17 nuevos casos de este subclado a partir del análisis de las muestras enviadas a la ANLIS Malbrán.

El total acumulado en entre 2025 y 2026 asciende a 211 casos de los cuales 178 corresponden al año en curso. Los mismos se concentran mayoritariamente en las regiones NOA y Centro de la Argentina.

En relación con los casos registrados de influenza en ambulatorios, en el 2025 se detectaron predominantemente casos de influenza A, específicamente influenza A (H1N1), con menor número de casos de Influenza B, linaje Victoria, que predominó en las últimas semanas del año.

Con relación a los grupos afectados, los mayores porcentajes de positividad se observan en adolescentes y niños mayores de 5 años, seguidos de adultos jóvenes y niños de 2 a 4 años. En cuanto a SARS-CoV-2, la positividad fue mayor para niños menores de 6 meses seguido de adultos y adultos mayores. Con relación a los casos del Virus Sincicial Respiratorio, los grupos de edad con mayor positividad corresponden a niños pequeños, particularmente menores de 6 meses y de 6 a 11 meses.

Qué es la "supergripe"

Si bien se lo denomina de diferentes formas, la manera científica de referirse al brote es virus de la influenza A, subtipo H3N2. En concreto, el virus pertenece al tipo influenza A y su subtipo es el H3N2, que se refiere a dos proteínas presentes en su superficie: la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). Estas proteínas funcionan como “llaves”, permitiendo que el virus entre y salga de las células del cuerpo humano.

Además de la vacunación, existen hábitos sencillos que ayudan a reducir el riesgo de infección: