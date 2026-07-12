Antonelli quedó decimoquinto en Silverstone.

Después de haber ganado la carrera sprint del sábado, Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole en el Circuito de Silverstone para el GP de Gran Bretaña, aunque su resultado distó mucho de lo esperado en un principio. Y es que el joven piloto de Mercedes fue superado en la largada por Charles Leclerc, quien terminó quedándose con la victoria, mientras que el líder del campeonato de la Fórmula 1 tuvo un desenlace frustrante.

Tras la segunda parada en boxes, el piloto italiano comenzó a perder velocidad y, a primera vista, todo indicaba que iba a quedarse, pero en realidad se trataba de un problema con los neumáticos. Tal es así que Kimi volvió a pasar por boxes, cambió las gomas y volvió a la pista con el mismo inconveniente, de manera que reingresó al pitlane para que los mecánicos quiten la pieza que estaba afectando su rendimiento.

Como consecuencia, Antonelli cruzó la línea de meta en el noveno lugar, aunque una sanción por límites de pista lo dejó fuera de la zona de puntos. De hecho, después de que se terminó la carrera, Simone Resta habló del problema que tuvo el W17 con el protector de la rueda que le hizo perder las chances de podio a su piloto cuando solo quedaban diez vueltas para encontrarse con la bandera a cuadros.

“Sabemos qué ha pasado. Pero no sabemos si hay algo más, porque, sinceramente, creo que puede haber algo más que solo el protector de rueda. Pero el equipo aún no ha tenido ocasión de analizar el monoplaza”, señaló el subdirector técnico de Mercedes en declaraciones rescatadas por Motorsport. No obstante, 48 horas después de la cita en Silverstone, desde el equipo germano indicaron que no hubo otro inconveniente extra.

“A diez vueltas del final de la carrera sufrimos una avería y la pieza empezó a ceder, lo que afectó de manera significativa al comportamiento de la suspensión y también de la dirección. Esta perdió capacidad de respuesta, haciendo que el monoplaza resultara casi imposible de conducir”, informó Resta en los canales oficiales de la escudería alemana. De hecho, esta dificultad extra fue la que hizo que Antonelli se salga de pista más veces de las permitidas y reciba una sanción, algo que terminó de hacer que ceda terreno en el campeonato.

El italiano estuvo presente este jueves en Goodwood.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Gran Bretaña