Famoso actor de Shrek es acusado de abuso sexual tras el anuncio de Shrek 5: "Yo tenía 16 y él 50"

Acusaron a Alfonso Obregón, actor de doblaje, de abuso sexual.

El actor Alfonso Obregón, uno de los doblajistas más famosos de México y la voz del ogro Shrek en las películas de DreamWorks Animation, fue acusado de abuso sexual por su colega Brenda Rivera, en medio del anuncio de Shrek 5. La palabra de la actriz y la decisión de la compañía tras hacerse pública la acusación.

La actriz Brenda Rivero (32), conocida por su trabajo de doblaje en Eyshield y Falco e hija de los reconocidos doblajistas Carla Padrón y Javier Rivero, publicó un video de casi 40 minutos en su cuenta de TikTok (@ riveroo_bren_lov) en el que habló de su experiencia con Alfonso Obregón, actor con casi 60 años de trayectoria en el doblaje.

La acusación de la actriz contra Alfonso Obregón

En el video, Rivero detalló que Obregón mantuvo una larga relación de amistad con sus padres y que se acercó a ella cuando tenía solo 16 años y el 50, durante una convención en Cancún: “Todo el tiempo me decía que era muy madura para mi edad, cuando de pronto me dice: ‘Brenda, ya no aguanto más, me gustas mucho’. Yo tenía 16 años, estaba por cumplir 17, y él 50. [..] Me llevó con un pretexto de que se iba a cambiar la camisa, coincidió con un estacionamiento donde me roba mi primer beso”.

La actriz de doblaje aseguró que Obregón tocó su cuerpo haciéndola sentir "muy incómoda" y le "robaba" besos cuando nadie estaba viendo. También, contó que él "bromeaba" diciendo que "le iba a decir a su mamá que ya eran novios" y ella sentía miedo porque pensaba que sus padres la iban a castigar.

Alfonso Obregón, actor doblajista y voz del ogro Shrek en Latinoamérica.

La madre de Rivero reaccionó con espanto ante la noticia y su hija compartió un tenso intercambio de mensajes que la mujer mantuvo con el presunto abusador. “Nos conocemos de hace 36 años, me viste que estaba embarazada de Brenda. Te decías tío de mi hija. Confié en ti, te consideré un amigo. ¿Y cómo respondiste a esa amistad? No te victimices. Sabes perfectamente que empezaste a enamorar a mi hija, a una menor de edad. Brenda tenía 16 y es más chica que tu propio hijo. Esa conducta tiene nombre y no voy a fingir que no lo sabes", escribió Carla Padrón en los mensajes que compartió su hija en la red social.

En la misma captura, Rivero mostró la respuesta con la que el actor de doblaje buscó excusarse: “No estoy fingiendo nada. Mi versión es que Bren me fue a buscar y empezó el rollo. Y yo, en mi ego estúpido, deje pasar por alto ciertas cosas como su edad. Pero en cuanto te comunicaste conmigo me di cuenta de mi error y te prometí que no iba a pasar nada".

Qué pasará con Shrek 5 tras la acusación contra Alfonso Obregón

Semanas atrás se reveló que estaba en marcha Shrek 5, una nueva entrega de la mundialmente famosa saga y aunque en principio Obregón estaba involucrado en ella, DreamWorks Animation decidió reemplazar la voz de Shrek, el ogro protagonista.

Hasta el momento no trascendió un comunicado oficial de quién se hará cargo de la voz de Shrek, pero Obregón, por su parte, comentó en sus redes sociales que ya vio el trailer y que no le afecta haberse quedado fuera de la película: "No es lo único que hago en la vida".