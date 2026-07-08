Murió Andrés Martínez, el actor de El mismo amor, la misma lluvia, de Juan José Campanella

Conmoción: murió un querido actor argentino

El espectáculo está de luto por la muerte del actor Andrés Martínez, de larga y reconocida trayectoria en cine, teatro y televisión, a los 86 años. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores, junto a un obituario con los principales trabajos del artista.

Andrés Martínez nació el 27 de noviembre de 1939, se egresó en 1968 de la Escuela de Teatro de la Universidad de Buenos Aires y continuó perfeccionando su formación con Agustín Alezzo, Carlos Gandolfo y Augusto Fernandes. También integró el taller de teatro del Teatro General San Martín, coordinado por Roberto Durán.

En su recorrido artístico destacan su paso por la Comedia Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, donde participó en obras como El montaplatos y Antígona, y posteriormente participó en títulos como Homodramaticus, El último match, La vuelta manzana, Operación Masacre, La loca de Chaillot, El dragón, ¿Quién es quién será?, El descenso, Los tristes y Aguafuertes porteñas.

Su trabajo en cine, teatro y televisión

Además, en teatro figura en los elencos de El guapo del 900, con dirección de Juan Carlos Gené, El arenero, El amor por tres naranjos en el Teatro Colón, El 29, Noches de baile, Mateo, Solo 80, Tango de Show, Werther, Gli amori di Apollo e Dafne – con giras por Bélgica y los Países Bajos -, La zapatera prodigiosa, Un enemigo del pueblo, Diva, A propósito del tiempo, La madonita, Los mirasoles y Esperando al gran jefe.

En televisión participó en recordados ciclos y ficciones como La casa, El teatro y usted, Corín Tellado, Pasiones, El oro y el barro, María Luján y Lucía Bonelli, construyendo una presencia sostenida en la pantalla chica a lo largo de distintas etapas de la televisión argentina. En cine formó parte de los elencos de El mismo amor, la misma lluvia, de Juan José Campanella, El gordo de América, Y mañana serán hombres, Basta de mujeres y ¿Quién se robó el papel picado?.

También, entre 1987 y 1994 integró la cátedra de actuación de la Escuela de Teatro de la Municipalidad de Buenos Aires y posteriormente se desempeñó como coordinador del Taller de Actuación de los talleres barriales del Centro Cultural Parque Chacabuco.