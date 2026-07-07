A qué se dedica Guido Icardi, hermano del futbolista Mauro Icardi

Lejos de las canchas, Guido Icardi encontró su lugar como tatuador.

Guido Icardi comenzó a ganar notoriedad pública por su vínculo familiar con Mauro Icardi, aunque desde hace años construyó una vida alejada del fútbol profesional. Su presente laboral, su regreso a la Argentina y sus recientes apariciones en los medios despertaron el interés de quienes buscan conocer más sobre su historia.

A qué se dedica Guido Icardi en la actualidad

Aunque comparte el apellido de uno de los futbolistas argentinos más conocidos de los últimos años, Guido Icardi desarrolló una carrera completamente distinta. Actualmente trabaja como tatuador y esa es su principal fuente de ingresos. A través de sus redes sociales suele compartir fotografías y videos de los diseños que realiza, mostrando distintos estilos y trabajos sobre la piel de sus clientes.

La actividad le permitió construir su propio camino profesional y, según deja ver en sus publicaciones, logró consolidarse dentro del rubro. De hecho, el tatuaje se convirtió en el oficio que lo acompañó durante los años que vivió en Europa y que continúa ejerciendo desde su regreso a la Argentina.

La vida personal de Guido Icardi y su regreso al país

Rosarino e hincha fanático de Newell's, Guido Icardi vivió durante varios años en distintas ciudades de Suiza, Italia y España. Sin embargo, recientemente decidió regresar a la Argentina para comenzar una nueva etapa junto a su familia.

Está en pareja con Micaela Ravasio, una manicura con quien comparte su vida desde hace varios años. Además, ambos son padres de una hija.

En marzo, la pareja celebró su casamiento, un evento que reunió a familiares y amigos, aunque hubo una ausencia que llamó especialmente la atención: la de Mauro Icardi. Pese a la distancia que existe entre ambos, Guido mantiene el deseo de que, algún día, su hermano vista la camiseta de Newell's, el club del que es simpatizante desde chico.

Cómo es la relación entre Guido Icardi y Mauro Icardi

La relación entre los hermanos atraviesa un largo período de distanciamiento, algo que el propio Guido Icardi reconoció públicamente. En una entrevista con el programa DDM (América), contó que intentó comunicarse con el delantero de Galatasaray para saludarlo por su cumpleaños, aunque no obtuvo respuesta: "No tengo el teléfono. Igual es de público conocimiento que nuestra relación lleva un tiempito... rota", expresó Guido Icardi.

Sus declaraciones volvieron a poner el foco sobre el vínculo familiar, que desde hace tiempo permanece alejado tanto por cuestiones personales como por la distancia geográfica que existió durante varios años.

Además de su trabajo como tatuador, Guido Icardi manifestó su deseo de desarrollar una carrera en el mundo del espectáculo

El interés de Guido Icardi por ingresar al mundo del espectáculo

Las recientes apariciones televisivas también marcaron un cambio en la exposición pública de Guido Icardi. Durante la misma entrevista, reconoció que le gustaría desarrollar una carrera vinculada a los medios de comunicación.

"Yo creo que no le debe gustar mucho, pero bueno, yo estoy dándome a conocer. Me gustaría empezar algo en los medios, me gustaría meterme por algún lado", afirmó en DDM (América), al ser consultado sobre qué podría pensar Mauro de sus participaciones en programas de televisión.

Además, reveló que recibió una propuesta para participar en Gran Hermano. Sin embargo, explicó que decidió rechazarla porque en ese momento estaba concentrado en la organización de su casamiento con Micaela Ravasio.

Mientras continúa dedicado al tatuaje, Guido Icardi parece dispuesto a ampliar sus horizontes profesionales y aprovechar la repercusión que generó su presencia en los medios. Su historia, marcada por el vínculo con Mauro Icardi pero también por un recorrido propio, comenzó a despertar un creciente interés entre el público, especialmente tras su regreso definitivo a Buenos Aires y su intención de abrirse camino en el mundo del espectáculo.