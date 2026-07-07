Esta es la ciudad con los alquileres más baratos en julio 2026

Las ciudades con los alquileres más baratos.

Los precios de los departamentos en alquiler siguen en alza en Argentina, aunque la velocidad y los valores varían mucho según la localidad. Pese a la derogación de la ley de alquileres en diciembre de 2023, que generó un aumento en la oferta, las nuevas publicaciones de propiedades continúan con incrementos en todo el país. En ese contexto, es importante saber cuáles son las ciudades más baratas para alquilar en Argentina.

En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el precio promedio de un departamento de dos ambientes subió 14,1 por ciento en los primeros cinco meses del año y un 32,5 por ciento interanual, según datos de la plataforma inmobiliaria Zonaprop. Actualmente, un dos ambientes ronda los $848.509 por mes en promedio.

Sin embargo, estos valores no son homogéneos en todo el territorio nacional. En otras provincias, los alquileres pueden estar hasta un 35 por ciento por debajo de los precios porteños, lo que refleja la gran disparidad regional.

Un relevamiento de Reporte Inmobiliario, que analizó las principales localidades del interior, mostró que la oferta de departamentos de dos ambientes creció un 42,6 por ciento interanual, mientras que las unidades de tres ambientes aumentaron un 49,8 por ciento en promedio. A pesar de esto, los aumentos en los precios fueron más moderados en los primeros meses de 2024, con un alza del 7,8 para dos ambientes y del 9,6 para tres ambientes durante el primer trimestre.

Estos incrementos se mantienen por encima de la inflación general, que fue del 35,3 por ciento en el mismo período según el Indec. Desde el informe se explicó que “este comportamiento se debe básicamente a la escasez de oferta, hecho que por ejemplo, no ocurre en la ciudad de Buenos Aires”.

Qué ciudad tiene los alquileres más baratos

En Río Negro, Bariloche lidera con el alquiler más caro para un departamento de dos ambientes, con un promedio de $1.191.665 mensuales. En contraste, San Miguel de Tucumán se posiciona como la ciudad más accesible, con un valor promedio de $528.000, un 44% más barato que Bariloche.

El ranking queda de la siguiente manera:

Bariloche, Río Negro: $1.191.665

Neuquén Capital, Neuquén: $960.000

Posadas, Misiones: $871.665

Mar del Plata, Buenos Aires: $786.000

Mendoza Capital, Mendoza: $761.665

Salta Capital, Salta: $760.000

Córdoba Capital, Córdoba: $705.000

Santa Fe Capital, Santa Fe: $636.665

Rosario, Santa Fe: $624.090

Bahía Blanca, Buenos Aires: $616.000

San Miguel de Tucumán, Tucumán: $528.000

Cuando se amplía el análisis a departamentos de tres ambientes, Neuquén encabeza el ranking de precios más altos con un promedio de $1.580.250, seguida muy de cerca por Bariloche con $1.575.000. San Miguel de Tucumán se mantiene como la opción más económica para este tipo de unidades, con un promedio de $775.000.

En ese caso, el listado queda de la siguiente manera:

Neuquén Capital, Neuquén: $1.580.250

Bariloche, Río Negro: $1.575.000

Posadas, Misiones: $1.212.500

Mar del Plata, Buenos Aires: $1.031.000

Salta Capital, Salta: $1.028.890

Mendoza Capital, Mendoza: $956.250

Rosario, Santa Fe: $906.665

Bahía Blanca, Buenos Aires: $888.335

Córdoba Capital, Córdoba: $876.665

Santa Fe Capital, Santa Fe: $858.890

Tucumán, San Miguel de Tucumán: $775.000