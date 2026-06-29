Arranca julio y se viene una nueva tanda de aumentos en servicios, alquileres y prepagas

El comienzo de julio traerá una nueva ronda de aumentos sobre consumos y servicios que ocupan una parte creciente del gasto mensual de los hogares. Las subas alcanzarán a electricidad, gas, agua, transporte público, peajes, medicina privada, telecomunicaciones, alquileres y cuotas educativas, en una dinámica que acompaña el esquema de actualización regulatoria definido por el Gobierno Nacional, administraciones locales y empresas prestadoras.

El nuevo cuadro de incrementos llega después de que la inflación de mayo se ubicara en el 2,1% y mientras el oficialismo busca consolidar un proceso de desaceleración de precios como uno de los principales argumentos económicos de gestión. Sin embargo, una parte importante de los rubros que impactan directamente sobre el gasto cotidiano continuará registrando aumentos por encima de ese nivel, como sucede con prepagas, con incidencia sobre ingresos que permanecen rezagados frente al costo de servicios esenciales.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), elaborado por la UBA y el Conicet, calculó que un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires sin subsidios destinó en junio "$282.758" para cubrir gastos de electricidad, gas, agua potable y transporte. El trabajo señaló que eso implicó un aumento mensual del "10,1%" respecto de mayo y anticipó que la tendencia continuará durante julio con los nuevos cuadros tarifarios.

Luz, gas y agua

En electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó una actualización promedio del "1,5%" para las facturas de EDENOR y EDESUR. El ajuste se suma a la recomposición acumulada que el sector viene registrando durante los últimos meses bajo el esquema de reducción de subsidios y actualización de costos.

En gas natural, el Ente Nacional Regulador del Gas convalidó un incremento promedio país del "2,81%" para usuarios abastecidos por Metrogas y Naturgy. A la vez, Agua y Saneamientos Argentinos aplicará una suba del "3%" sobre las boletas de agua y cloacas para usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La secuencia de actualizaciones tarifarias ocurre mientras el Gobierno sostiene que el objetivo es acercar progresivamente el costo del servicio al valor económico de producción y distribución, reduciendo el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas.

Transporte

Otro de los capítulos con impacto directo sobre el gasto cotidiano será el transporte. En colectivos del ámbito porteño, el boleto mínimo pasará a "$820,60", mientras que para líneas provinciales bonaerenses el tramo inicial alcanzará "$1.059,28". La Secretaría de Transporte mantiene el esquema de ajustes periódicos que viene aplicándose sobre distintas jurisdicciones.

En el caso del subte, el pasaje con tarjeta SUBE registrada costará "$1.621", frente al valor anterior de "$1.558". Para usuarios sin registro, el valor ascenderá a "$2.541,10". La tarifa social se ubicará en "$567,35" y la estudiantil en "$226". Desde el Gobierno porteño señalaron que quienes realicen más de veinte viajes mensuales acceden a descuentos automáticos que comienzan a acreditarse desde el viaje número 21.

En trenes, comenzará un esquema escalonado de aumentos que tendrá en julio un ajuste del "8,6%". El boleto mínimo de primera sección llegará a "$380,10". También aumentarán los peajes administrados por Autopistas Urbanas S.A., con una actualización del "4,1%". En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos abonarán "$4.613,65" en horario normal y "$6.538,29" en hora pico. A esto se suma el costo de la Verificación Técnica Vehicular, que se ubicará en torno a "$97.000" para automóviles particulares tanto en Ciudad como en Provincia.

Medicina privada y telecomunicaciones

Los servicios privados vinculados al consumo recurrente también mostrarán nuevas correcciones. Las empresas de medicina prepaga notificaron incrementos que oscilarán entre el "2,1%" y el "2,9%" según el tipo de cobertura y plan contratado.

El comportamiento del sector mantiene una dinámica de aumentos frecuentes incluso después de la flexibilización aplicada por el Gobierno sobre mecanismos de regulación anteriores. En paralelo, las empresas de telecomunicaciones aplicarán una actualización promedio del "2,5%" sobre servicios de internet, televisión por cable y telefonía. Aunque individualmente estos ajustes aparecen por debajo de otros rubros, su acumulación mensual mantiene presión sobre gastos considerados cada vez más difíciles de sustituir dentro del consumo familiar.

Alquileres

El mercado de alquileres seguirá mostrando una convivencia entre esquemas de actualización que producen resultados muy distintos según la fecha de firma del contrato. Para quienes mantienen acuerdos alcanzados por la normativa anterior, el Índice para Contratos de Locación del Banco Central marcará una actualización anual del "31,54%". En cambio, los contratos más recientes que establecen ajustes periódicos por inflación registrarán aumentos del "8,1%" para actualizaciones trimestrales y del "16,7%" para revisiones semestrales.

La diferencia entre mecanismos refleja el cambio regulatorio implementado tras la derogación del marco anterior y consolida un escenario donde el costo de acceso y permanencia en vivienda continúa sujeto a revisiones frecuentes.

Educación privada

En Ciudad de Buenos Aires se prevé una actualización promedio del "5%", mientras que en Provincia el incremento rondará el "3,5%". Las variaciones están vinculadas al traslado de costos operativos y a la evolución de acuerdos salariales docentes que funcionan como referencia para buena parte del sistema educativo privado.