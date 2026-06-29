Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en los últimos días de junio 2026

Por qué subió el dólar este mes y cuál conviene

El dólar más barato en la Argentina este lunes 30 de junio es el dólar oficial, que se ubica apenas por debajo de los $1.495, igual que el dólar Banco Nación. El dólar blue, por otro lado, alcanza los $1.510, mientras que el MEP se ubica en $1.509.

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online - Home Banking) : no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000 , tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación .

Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.

Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares. Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

Cuál dólar conviene hoy

Qué pasa con el dólar los últimos días

El dólar oficial atraviesa uno de sus meses de mayor tensión en lo que va del año. En junio, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba cercana al 5%, mientras que el dólar minorista alcanzó los $1.495 en el Banco Nación, su precio más alto de 2026.

Aunque continúa lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central (BCRA), distintos analistas coinciden en que detrás de la escalada confluyen factores tanto locales como internacionales.

Uno de los principales motivos que explican la suba es el contexto externo. Tras la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el mercado interpretó un mensaje más restrictivo respecto de las tasas de interés, lo que fortaleció al dólar frente a la mayoría de las monedas del mundo. La expectativa de tasas altas durante más tiempo impulsó al índice dólar (DXY) y generó presión sobre las monedas emergentes, incluida la argentina.

Qué pasa con el dólar esta semanaD

Por otro lado, si bien continúa ingresando una importante cantidad de divisas por parte del sector exportador, especialmente del agro y los hidrocarburos, la demanda de dólares también aumentó durante las últimas semanas. Según operadores del mercado, la oferta continúa siendo elevada, pero ya no alcanza para compensar completamente el crecimiento de la demanda, lo que permitió que la cotización siga avanzando.

Otro factor señalado por los analistas es el cambio en la estrategia del Banco Central. En las últimas ruedas, la autoridad monetaria redujo el ritmo de compras de divisas en el mercado oficial, permitiendo una mayor participación de la demanda privada y otorgando más flexibilidad al tipo de cambio dentro del esquema de bandas cambiarias. Esta decisión favoreció un ajuste gradual del dólar sin necesidad de intervenir de manera agresiva.

A pesar de la suba, el dólar oficial todavía se mantiene considerablemente por debajo del límite superior fijado por el Banco Central. El esquema de bandas cambiarias permite que el tipo de cambio fluctúe libremente dentro de un corredor determinado. Solo si supera el techo de la banda el BCRA puede intervenir vendiendo reservas para contener una mayor aceleración.