Cómo le irá a Colapinto en el GP de Austria, según la Inteligencia artificial

Después de una semana sin acción en las pistas, la máxima categoría del automovilismo mundial regresa con el Gran Premio de Austria. La octava fecha de la temporada de la Fórmula 1 se presenta como una oportunidad de oro para que Franco Colapinto vuelva a meterse de lleno en la pelea por los puntos importantes.

En la jornada pasada, el pilarense vivió un domingo agridulce en el GP de Barcelona: cruzó la bandera a cuadros en la octava posición, pero una sanción postcarrera de la FIA por no respetar los límites de velocidad bajo bandera amarilla lo relegó al décimo lugar, permitiéndole sumar apenas una unidad. Aunque la penalización encendió una fuerte polémica en las redes sociales por parte de los fanáticos argentinos, el corredor de Alpine dejó rápidamente atrás el episodio para enfocarse al 100% en el Red Bull Ring.

Frente a este panorama, las herramientas de Inteligencia Artificial analizaron las variables mecánicas, los antecedentes del piloto y el rendimiento actual de la escudería para lanzar un pronóstico sobre cómo le irá al argentino este fin de semana.

El pronóstico de la IA: ¿A qué puestos aspira Franco Colapinto en Austria?

Al procesar la configuración del trazado austríaco —un circuito corto, de altas velocidades y con fuertes zonas de frenado— y cruzarlo con el envión que arrastra Alpine, las simulaciones de la Inteligencia Artificial arrojan un panorama favorable para el pilarense:

Clasificación al límite: Debido a que el Red Bull Ring es una pista donde los tiempos de vuelta son sumamente ajustados (apenas por encima de la barrera del minuto), la IA prevé una clasificación de alto voltaje. Colapinto cuenta con serias posibilidades de superar el corte de la Q2 y largar desde la novena o décima posición .

Debido a que el Red Bull Ring es una pista donde los tiempos de vuelta son sumamente ajustados (apenas por encima de la barrera del minuto), la IA prevé una clasificación de alto voltaje. Colapinto cuenta con serias posibilidades de . Ritmo de carrera y zona de puntos: Las proyecciones de carrera ubican al auto número 43 en una pelea directa con escuderías de la zona media como Aston Martin y Haas. Los algoritmos estiman que, si logra sostener una estrategia de neumáticos limpia y evita los límites de pista (un factor crítico en este circuito), Franco tiene un 80% de probabilidades de finalizar entre el 7° y el 10° puesto, consolidando otro fin de semana sumando unidades para el campeonato de constructores.

El piloto argentino Franco Colapinto busca revancha en el Red Bull Ring de Austria.

El optimismo de Colapinto y el presente de Alpine

Durante la conferencia de prensa oficial en Spielberg, Colapinto se mostró sumamente maduro y rescató los aspectos positivos del rendimiento de su monoplaza en suelo catalán, destacando el crecimiento sostenido del equipo francés. “Fue positivo para el equipo conseguir otro doblete de puntos en Barcelona la última vez. Hay muy buenas sensaciones en el equipo ahora que estamos bien encaminados en Europa”, aseguró Franco.

Respecto a las características del Red Bull Ring, el piloto bonaerense remarcó que se trata de un trazado sumamente entretenido para el manejo y recordó que guarda grandes recuerdos allí gracias a los buenos resultados que obtuvo durante su paso por las categorías formativas de Europa, lo que le otorga un plus de confianza para la adaptación en los entrenamientos libres.

Horarios del GP de Austria 2026 de F1

Tras el paso por España, la acción se muda formalmente a Spielberg entre el 26 y el 28 de junio. A continuación, los días y horarios oficiales para seguir en vivo el desempeño del argentino (hora de Argentina):