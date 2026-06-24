Colapinto sigue a Argentina en el Mundial.

La disputa de la Copa del Mundo de la FIFA le da un ambiente especial a todo el mundo deportivo y la Fórmula 1 no escapa a la cita máxima, menos cuando varios pilotos son unos reconocidos fanáticos del fútbol. Como no podía ser de otra forma, uno de ellos es Franco Colapinto, quien ha seguido los dos primeros partidos de la Selección Argentina y sueña con que el conjunto nacional consiga su cuarta estrella en julio.

De hecho, el piloto argentino participó de un juego durante una reciente entrevista con Sky Sports, el cual consistía en rankear a jugadores que vistieron la casaca nacional del 1 al 10. Los primeros en aparecer fueron Ángel di María y Carlos Tevez, a quienes puso en el quinto y cuarto lugar, respectivamente, en parte porque tiene un cariño especial por el “Apache”, que le dio varias alegrías en Boca Juniors y, además, es un amigo cercano.

Ahora bien, de haber aparecido una estrella del “Xeneize” prosiguió una leyenda de River, Alfredo Di Stéfano, quien fue campeón de la Copa América 1947 con la “Albiceleste”, aunque es más recordado por sus logros en el “Millonario” y Real Madrid. Por todo esto, Colapinto lo colocó en la séptima posición con algo de saña de su parte: “Sé que jugaba en River, pero es increíble. Y River... River no es bueno”.

Por delante de Di Stéfano quedó Gabriel Batistuta, quien fue el goleador histórico del seleccionado nacional por varios años, mientras que en el octavo lugar apareció Sergio Agüero. Fue ahí cuando vino el momento doloroso para Franco, ya que tuvo que elegirle un lugar a Juan Román Riquelme, el ídolo máximo de Boca para el que ya no tenía muchas alternativas ante la incapacidad de cambiar las posiciones elegidas.

“Necesito moverlos. Este es un juego en el que no podés”, se lamentó Colapinto, que terminó pidiéndole disculpas al presidente de Boca por dejarlo noveno, por delante de Javier Mascherano. Y es que el Top-3 era inamovible para el piloto de Alpine, que puso a Lionel Messi en lo más alto, seguido por Diego Armando Maradona y Dibu Martínez para cerrar el podio.

Messi y Colapinto se conocieron a inicios de mayo.

¿Cuándo es la próxima carrera?

Después de la seguidilla de Mónaco y Barcelona, la Fórmula 1 se tomó una semana de descanso antes de la octava fecha del campeonato, que se desarrollará en el Red Bull Ring este fin de semana. En dicho circuito se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.