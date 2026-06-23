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Mundial 2026 EN VIVO: partidos de hoy 23 de junio, resultados y posiciones minuto a minuto

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Seguí EN VIVO la jornada del Mundial 2026 del 23 de junio con los partidos de hoy, resultados, goles, tablas de posiciones y la definición de los grupos K y L, minuto a minuto.

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este 23 de junio con una jornada clave para las selecciones de los grupos K y L. Equipos como Portugal, Inglaterra, Colombia, Croacia y Ghana vuelven a salir a la cancha en partidos que pueden resultar decisivos para la clasificación a la fase eliminatoria del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los encuentros destacados del día aparecen Portugal vs. Uzbekistán, Inglaterra vs. Ghana, Panamá vs. Croacia y Colombia vs. República Democrática del Congo. Con varios equipos peleando por los primeros puestos de sus grupos, cada punto puede ser determinante para definir los cruces de la próxima ronda.

Seguí minuto a minuto todos los resultados, goles, formaciones, estadísticas y principales incidencias de la jornada. También actualizaremos las tablas de posiciones, los escenarios de clasificación y las noticias más importantes que surjan durante el desarrollo de los partidos.

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