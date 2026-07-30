El futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina, según Leandro Paredes

Lionel Messi con la camiseta de Argentina.

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó el dolor por la oportunidad perdida de conquistar un nuevo título, sino que también abrió una incógnita que desde hace tiempo acompaña al equipo nacional: el futuro de Lionel Messi. A los 39 años y luego de disputar su sexta Copa del Mundo, el capitán todavía no confirmó públicamente si continuará vistiendo la camiseta albiceleste.

En medio de ese escenario de incertidumbre, Leandro Paredes, uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del plantel, se refirió a la situación del rosarino y sorprendió con una revelación sobre la decisión que el propio capitán había tomado antes de disputar la definición del certamen frente al seleccionado español, al tiempo que dejó en clro cuál es su deseo sobre el astro argentino.

Qué dijo Leandro Paredes sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina

Paredes aseguró que, antes de la final, Messi tenía decidido que ese encuentro sería el último de su carrera con la Selección Argentina. "Creo que él había tomado una decisión, que era que contra España era su último partido", expresó el mediocampista. Sin embargo, también dejó en claro que mantiene la esperanza de que el máximo referente del equipo cambie de opinión y extienda su trayectoria internacional.

"Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando", agregó el volante, quien reconoció que dentro del grupo existe el deseo de seguir compartiendo vestuario con el campeón del mundo en Qatar 2022. Sus declaraciones reflejan el impacto que tendría una eventual despedida del máximo goleador histórico de la Albiceleste y uno de los líderes de la generación más exitosa del fútbol argentino.

Leandro Paredes junto a Messi.

Paredes también admitió que el plantel vivió con tristeza la posibilidad de que la final frente a España marcara el cierre del ciclo de Messi con la camiseta nacional. "Duele porque no queríamos que llegara el último partido", señaló, dejando entrever que la posibilidad de una despedida ya era conocida puertas adentro del grupo, aunque nunca había sido confirmada públicamente por el propio futbolista.

La decisión de Messi y el antecedente de 2016

Hasta el momento, Messi no realizó anuncios oficiales sobre su continuidad. Tras la caída en la final, el capitán evitó referirse a su futuro inmediato, lo que mantiene abiertas todas las posibilidades. Mientras tanto, la expectativa crece entre los hinchas argentinos, que esperan que el rosarino reconsidere su postura y continúe liderando al seleccionado en los próximos compromisos internacionales.

El antecedente más recordado sobre un alejamiento de Messi fue en 2016, después de perder su segunda final contra Chile en la Copa América 2016. Allí fue que habló a corazón abierto y dijo "no es para mí", abrumado por el dolor de la derrota. Pero pocos meses después volvió a vestir la camiseta albiceleste, con un mensaje esperanzador de seguir intentando. Claro está, lo de ahora es distinto porque tiene 39 años y habrá que ver que quiere hacer con su carrera en lo inmediato.