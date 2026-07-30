Trump dice que podría retirar candidatura de Blanche como fiscal general y luego volver a presentarla

El fiscal general interino Todd Blanche se reúne con senadores en el Capitolio de los Estados Unidos.

​El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no se ‌opondría a la ‌idea de retirar temporalmente la candidatura de Todd Blanche para el cargo de fiscal general de Estados Unidos y volver a presentarla una vez que los dos ​senadores republicanos ⁠que la han estado bloqueando ‌dejen sus cargos.

"No tengo ⁠ninguna objeción a retirar ⁠temporalmente la candidatura de Todd, si ellos no hacen lo correcto, y ⁠volver a presentarla una ​vez que Cornyn y ‌Tillis hayan dejado sus ‌cargos", afirmó Trump en una ⁠publicación en las redes sociales, refiriéndose a los senadores John Cornyn y Thom Tillis.

Los dos ​senadores han ‌estado solicitando garantías por escrito al Departamento de Justicia de que no se pondría en marcha un "fondo contra la ⁠instrumentalización" de 1.800 millones de dólares que Trump pretendía crear.

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Ese fondo podría beneficiar a los aliados de Trump que afirman haber sido objeto de un trato injusto por parte ‌del Gobierno federal en el pasado debido a su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Los senadores también se ‌opusieron a un acuerdo que impediría las inspecciones fiscales de Trump y ‌sus colaboradores.

Ambos ⁠dejarán sus cargos a principios de enero.

Con información de Reuters