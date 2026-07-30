El salto definitivo de Google: pasó del 15% al 43% de respuestas con IA y revoluciona el uso de internet

Según un análisis de la firma Similarweb, la proporción de búsquedas en Google que muestran una respuesta automática generada por inteligencia artificial pasó del 15% al 43% en apenas doce meses. El salto tiene nombre propio: las AI Overviews, que dejaron de ser una función experimental para convertirse en parte central de cómo millones de personas usan el buscador todos los días.

De función experimental a protagonista del buscador

Las AI Overviews ya no se limitan a mostrar una lista de enlaces relacionados. Ahora sintetizan la información de varias páginas indexadas y la presentan directamente arriba de todo, antes que cualquier resultado tradicional. Esto cambia la lógica de siempre: Google deja de ser solo la puerta de entrada hacia otros sitios y empieza a quedarse con buena parte de la experiencia de búsqueda dentro de su propia interfaz.

El Modo IA multiplicó su tráfico

Otro dato que confirma la tendencia es el crecimiento del Modo IA, la versión más conversacional del buscador. Este formato permite hacer preguntas más complejas, pedir aclaraciones o profundizar sobre un tema sin salir de la misma pantalla, algo parecido a chatear con un asistente. El tráfico hacia esta función pasó de 126 millones de visitas en junio de 2025 a 279 millones en mayo de 2026, más del doble en menos de un año.

Qué cambia para los usuarios y para los sitios web

El comportamiento de búsqueda también se modificó: las consultas con frases largas y naturales ganaron terreno frente a las palabras clave sueltas, y el tiempo promedio que la gente pasa buscando aumentó. Para el usuario, esto suele traducirse en respuestas más completas y rápidas.

El otro lado de la moneda son los sitios web que dependen del tráfico que llega desde Google. Si cada vez más personas obtienen lo que necesitan sin salir del buscador, la cantidad de visitas que reciben las páginas externas puede resentirse, algo que ya empieza a preocupar a medios y negocios que viven de esa audiencia.