Los Nocheros honraron al folklore argentino y pusieron a bailar zambas y chacareras a extranjeros

Los Nocheros se presentaron en Bolivia.

Los Nocheros dieron inicio a una esperada gira por Bolivia con una presentación que transformó la sala en un verdadero patio de baile. Fieles a su marca registrada, la agrupación salteña desplegó un repertorio cargado de historia, poniendo a los espectadores locales a bailar al ritmo de las zambas y chacareras que forman parte del cancionero popular argentino desde hace más de tres décadas.

El show funcionó como un recorrido por los grandes hitos de su carrera, combinando la potencia vocal que los caracteriza con el romanticismo folklórico que conquistó a toda Latinoamérica. La respuesta de la audiencia boliviana fue inmediata, acompañando cada tema con aplausos, pañuelos al aire y coros masivos desde los primeros acordes.

A través de sus redes sociales oficiales, los músicos reflejaron la calidez recibida durante esta primera parada del tour compartiendo postales de la noche junto a un mensaje de agradecimiento para su público: "¿Se preparan para vivir algo así? Comenzamos esta gira imperdible por Bolivia y estamos más que agradecidos". Por supuesto, la publicación generó una fuerte repercusión en pocas horas.

La sección de comentarios se llenó de mensajes de asistentes que destacaron el nivel del espectáculo, junto a muestras de afecto de fanáticos de otras localidades que expresaron su entusiasmo por presenciar los próximos conciertos de la gira en suelo boliviano.

Los Nocheros.

El estreno de Los Nocheros junto al Chaqueño Palabvecino que enamoró al folklore

El Chaqueño Palavecino comenzó a publicar en su canal oficial de YouTube material audiovisual inédito de la presentación realizada en octubre de 2024 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, show con el que conmemoró sus cuatro décadas de trayectoria en la música folclórica. La velada contó con la participación en escena de figuras como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Los Nocheros, Jorge Rojas y Luciano Pereyra.

La iniciativa anticipada por el propio artista durante la jornada del 25 de mayo se basa en la publicación de diferentes pasajes del recital porteño. La propuesta busca registrar los momentos centrales de la celebración junto a su público a través de las plataformas digitales oficiales.