Entradas para BEBE en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

BEBE.

Dos décadas después de lanzar el álbum que cambió para siempre su carrera y se convirtió en un emblema del pop en español, BEBE confirmó su regreso a la Argentina. La artista española presentará el Pafuera Telarañas - 20 Años Tour, una gira internacional que repasará íntegramente el disco con el que conquistó al público latinoamericano.

El tour incluirá cuatro conciertos en el país durante octubre de 2026 y promete revivir algunos de los mayores clásicos de su repertorio, como Malo, Ella, Siempre Me Quedará y Ska de la Tierra, canciones que trascendieron generaciones y consolidaron a la cantante como una de las voces más influyentes de la música en castellano.

Cuándo toca BEBE en Argentina: fechas y ciudades confirmadas

La gira de BEBE por Argentina recorrerá cuatro ciudades y comenzará en Rosario antes de pasar por Buenos Aires, Tucumán y Córdoba.

Las fechas confirmadas son:

13 de octubre: Bioceres Arena (Rosario).

Bioceres Arena (Rosario). 15 de octubre: Teatro Ópera (Buenos Aires).

Teatro Ópera (Buenos Aires). 17 de octubre: Teatro Mercedes Sosa (Tucumán).

Teatro Mercedes Sosa (Tucumán). 18 de octubre: Quality Espacio (Córdoba).

Los conciertos forman parte de una gira internacional que ya pasó por España y continuará por México, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Puerto Rico y Argentina, uno de los países donde la cantante logró construir una de las comunidades de seguidores más fieles de Latinoamérica.

Entradas para BEBE en Argentina: precios y dónde comprar

as entradas para los conciertos de BEBE en Argentina ya se encuentran a la venta a través de las ticketeras oficiales. En el caso del recital del 15 de octubre en el Teatro Ópera de Buenos Aires, los tickets pueden adquirirse con hasta seis cuotas sin interés para clientes Visa Galicia.

Los precios para el show en la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes:

Platea Central (Filas 1 a 15): $158.200

Platea Lateral (Filas 1 a 15): $158.200

Platea Central (Filas 16 a 24): $152.550

Platea Lateral (Filas 16 a 24): $146.900

Platea (Filas 25 a 27): $129.950

Platea Alta (Filas 1 a 10): $107.350

Superpullman (Filas 1 a 15): $96.050

Superpullman (Filas 16 a 20): $84.750

Pullman (Filas 21 a 24): $79.100

Pullman (Filas 25 y 26): $67.800

Los valores informados incluyen el cargo por servicio de la ticketera. En tanto, los precios para las presentaciones de Rosario, Tucumán y Córdoba pueden variar de acuerdo con cada sala y serán informados por sus respectivos canales oficiales de venta.

Por qué el regreso de BEBE es uno de los más esperados

Cuando Pafuera Telarañas llegó al mercado en 2004, modificó el panorama del pop español con una propuesta que mezclaba folk, rock y canción de autor, pero también con letras que abordaban la violencia de género, el amor, la libertad y la desigualdad social desde una mirada poco habitual para la época.

Producido por Carlos Jean, el álbum vendió millones de copias en todo el mundo y le permitió a María Nieves Rebolledo Vila, conocida artísticamente como BEBE, obtener el Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo. Desde entonces publicó discos como Y... (2009) y Cambio de Piel (2015), además de desarrollar una destacada carrera como actriz.

El regreso para celebrar los veinte años de Pafuera Telarañas tiene un significado especial para el público argentino. El país fue uno de los primeros mercados latinoamericanos en abrazar su música durante la gira original, por lo que esta serie de conciertos representa un reencuentro cargado de nostalgia con una generación que hizo de sus canciones una verdadera banda sonora.