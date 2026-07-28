El lobito de río está considerado como "casi amenazado" de extinción.

Hace pocas semanas, un lobito de río (Lontra longicaudis) llegó gravemente herido al Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre Güirá Oga, en Misiones, después de sufrir un ataque de perros domésticos. Este incidente dio inicio a un cuidadoso proceso de recuperación y permitió visibilizar las amenazas que enfrenta esta especie nativa.

Una especie bajo amenaza constante

Considerado como “casi amenazado” de extinción, el lobito de río puede adaptarse a ambientes alterados por la actividad humana, pero su supervivencia se ve comprometida por la pérdida de hábitat, la contaminación de los cuerpos de agua y la depredación por perros domésticos, que representan graves riesgos para su población.

El ejemplar fue rescatado por la División Ambiental de la Policía de la Provincia de Misiones y trasladado al centro de rescate Güirá Oga, donde el equipo veterinario comenzó un tratamiento intensivo para sanar las heridas provocadas por las mordidas. Estas lesiones requerían atención especializada y un seguimiento constante para asegurar su evolución favorable.

Los perros domésticos atacan y transmiten enfermedades a la fauna silvestre.

Dante Di Nucci, médico veterinario de Güirá Oga - Fundación Azara, detalló: “La división ambiental de la Policía de la provincia de Misiones realizó un rescate de un lobito de río, el cual había sido atacado por perros. Dentro del centro de rescate, trabajamos durante un mes y medio para poder solucionar todas las heridas producto de esas mordidas y ataques de perros de la ciudad de El Dorado”.

Regreso a casa: un nuevo comienzo en el Parque Urugua-í

Tras completar su recuperación, el lobito fue liberado en el Parque Provincial Urugua-í, un espacio protegido de 88.000 hectáreas en Misiones, donde podrá vivir en un entorno natural adecuado para su especie y alejado de riesgos artificiales.

Los especialistas advierten que los perros y gatos domésticos, cuando circulan sin control, pueden afectar gravemente a la fauna silvestre. Más allá de atacar o ahuyentar animales nativos, estos pueden destruir nidos de aves y transmitir enfermedades como la rabia, hidatidosis y toxocariasis, agravando el impacto sobre los ecosistemas locales.

Por eso, recomiendan mantener a las mascotas bajo vigilancia y en espacios seguros, ya sea dentro de las viviendas o en áreas controladas. Así, se protege no solo a la fauna autóctona, sino que también se promueve la salud y el bienestar de los propios animales domésticos, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad regional.

Lobito de río: la nutria argentina que habita los arroyos de Misiones

El lobito de río (Lontra longicaudis) es una nutria, aunque muchos no lo saben. Pertenece a la familia de los mustélidos y habita en arroyos, ríos y lagunas de América Latina. En Argentina, se lo encuentra principalmente en Misiones.

Su cuerpo es alargado y aerodinámico, ideal para nadar. Tiene cabeza plana, orejas pequeñas y una cola musculosa que usa como timón. Sus patas con membranas interdigitales le permiten desplazarse con agilidad en el agua.

Se alimenta de peces, crustáceos y pequeños vertebrados. Está considerado "casi amenazado" por la pérdida de hábitat, la contaminación del agua y los ataques de perros domésticos, como el ejemplar rescatado en Güirá Oga.