Vuelven después de décadas: el importante animal en peligro de extinción que regresa a Misiones

Durante muchos años, el característico vuelo del guacamayo maracaná desapareció por completo de los cielos de la provincia de Misiones. La caza, el tráfico ilegal de animales, la pérdida de hábitat y la persecución de los productores rurales llevaron a esta especie a extinguirse en Argentina. Ahora, un novedoso programa de conservación trabaja para cambiar la historia y lograr el regreso de las aves a la selva.

Todo comenzó en el Refugio de Vida Silvestre Güira Oga de Puerto Iguazú. Allí, el veterinario Dante Di Nucci recibió a los ejemplares rescatados del cautiverio, muchos de ellos provenientes de casas particulares o de zoológicos cerrados. Antes de pensar en su liberación, cada ave atraviesa un exhaustivo control sanitario, que incluye radiografías, análisis de sangre y tratamiento de lesiones, según detallaron desde National Geographic.

La segunda oportunidad para vivir en libertad

La mayoría de los guacamayos llegó con secuelas de muchos años de cautiverio. Algunos presentaban sobrepeso por dietas incorrectas, otros con la musculatura debil o las plumas deterioradas, lo que les impedía volar largas distancias.

El desafío de recuperación para los ejemplares no fue únicamente físico, ya que deben recuperar también algunos comportamientos esenciales para la supervivencia. Fundamentalmente, desconfiar de las personas y aprender a buscar alimento por sus propios medios.

Superada la cuarentena, las aves serán trasladadas a la Reserva Puente Verde, en plena selva misionera, donde funciona un enorme aviario forestal. Allí comienzan un entrenamiento progresivo para fortalecer el vuelo, reconocer frutos, flores y brotes nativos, desarrollar vínculos sociales con otros ejemplares y prepararse para la vida silvestre.

No todos los individuos logran completar ese proceso. Aquellos que, por su edad o condición, no pueden ser liberados pasan a integrar el programa de reproducción, con el objetivo de formar parejas y criar pichones con la menor intervención humana posible.

Un proyecto que cruza fronteras

La iniciativa es coordinada por Aves Argentinas junto con otras instituciones de Argentina y de Brasil. El trabajo conjunto con el Parque das Aves, en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, fue clave para reforzar la población. En la última temporada reproductiva nacieron 14 pichones y se espera que diez de ellos se incorporen al programa argentino.

El proyecto ya logró un hito histórico en diciembre del 2025, cuando nació en Puente Verde el primer pichón de maracaná registrado en Misiones en décadas. El pequeño, bautizado Julián, sobrevivió solo un mes, pero los especialistas consideran que la experiencia fue fundamental para que las parejas adquieran las habilidades necesarias para criar futuras camadas.

Actualmente, ocho de los once guacamayos que entrenaban en el aviario ya están en condiciones de ser liberados. Si todo avanza según lo previsto, el próximo 20 de septiembre protagonizarán un momento histórico: serán los primeros maracanás en volver a volar libres en Argentina.