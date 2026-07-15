Algunos buques rehúsan cruzar Ormuz escoltados por el ejército de EEUU tras ataques: fuentes

Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam

Por Jonathan Saul y ​Renee Maltezou

LONDRES/ATENAS, 15 jul (Reuters) - Las compañías navieras están evitando usar un sistema de tránsito por el estrecho de Ormuz guiado por el ‌ejército estadounidense, tras una oleada ‌de ataques iraníes contra buques que despertó temores, dijeron siete fuentes del sector de la seguridad marítima y del transporte marítimo.

Durante décadas, los buques entraban y salían del golfo Pérsico usando un conjunto de rutas situadas en el centro del estrecho, establecidas por la agencia de navegación de la ONU en 1968 y conocidas como el "Esquema de Separación del ​Tráfico".

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Desde que comenzó la ⁠guerra con Irán el 28 de febrero, las fuerzas iraníes han ‌minado esta zona, lo que ha obligado a los ⁠buques a utilizar una de las dos ⁠rutas improvisadas cercanas a la costa iraní u omaní.

En junio, Reuters informó de que el ejército estadounidense ayudó a los buques a atravesar la zona ⁠en el marco de una operación que implicaba decenas de ​trasvases secretos de crudo de barco a barco para ‌mantener el flujo de las exportaciones, ‌usando drones aéreos y acuáticos, así como helicópteros, para guiar a ⁠los petroleros.

La iniciativa permitió la exportación de decenas de millones de barriles de petróleo, lo que contribuyó a amortiguar el impacto en los precios de la energía de la mayor interrupción jamás registrada en el ​suministro de ‌petróleo y gas.

Sin embargo, las navieras consideran que la ruta por el lado omaní del estrecho es cada vez más peligrosa tras una oleada de ataques contra buques. La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó el martes la autoría de los ataques contra ⁠dos superpetroleros de Emiratos Árabes Unidos.

Desde el 7 de julio han sido atacados unos cinco buques —tres superpetroleros, un buque metanero y un portacontenedores— en aguas omaníes que se encontraban bajo el programa estadounidense, según un análisis de los incidentes basado en datos de la agencia de transporte marítimo de la ONU.

No estaba claro si todos los buques navegaban al amparo del programa estadounidense, ‌dijeron las fuentes.

"Estados Unidos no parece tener ningún control sobre la situación", dijo una fuente del sector marítimo, que añadió que su empresa había optado por no navegar por el estrecho debido a preocupaciones por la seguridad de la tripulación y al deterioro de la situación de seguridad.

"El hecho de que ‌Irán siga siendo capaz de atacar a los buques que navegan por la ruta de Omán significa que es poco probable que funcione la solución propuesta por ‌el Gobierno de (el ⁠presidente Donald) Trump para mantener el tráfico marítimo", comentó Torbjorn Solvedt, de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk ​Maplecroft.

Funcionarios de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters