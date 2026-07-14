Dónde ver Francia vs. España por TV y online en el Mundial 2026: esta es la forma

Quienes prefieran ver el partido desde dispositivos móviles o computadoras podrán hacerlo mediante D GO.

La expectativa crece por el cruce entre Francia vs. España en las semifinales del Mundial 2026. Dos de las selecciones más fuertes del torneo se enfrentarán en un partido decisivo que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Francia vs. España: una semifinal clave del Mundial 2026

El encuentro entre Francia y España se jugará este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más imponentes del campeonato. El partido está programado para las 16 y contará con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

La semifinal genera una enorme expectativa debido al nivel mostrado por ambos equipos a lo largo del certamen. Francia llega como uno de los máximos candidatos al título luego de una campaña sólida en la que prácticamente no encontró obstáculos para avanzar de ronda.

España, en tanto, tuvo un recorrido algo más discreto, aunque también logró instalarse entre los cuatro mejores seleccionados del torneo sin atravesar situaciones de excesiva complejidad. El ganador de este duelo quedará a un paso de la gloria y disputará la final del campeonato.

Dónde ver Francia vs. España en vivo por TV

Los derechos de transmisión del encuentro en Argentina y gran parte de Latinoamérica estarán a cargo de D Sports, señal que emitirá el partido en directo.

La transmisión estará disponible a través de los siguientes canales:

D Sports Canal 610 (SD)

D Sports Canal 1610 (HD)

Canal 109 (HD) de Flow

Canal 116 (HD) de Claro TV

Paramount+

De esta manera, los aficionados podrán seguir todas las acciones de una de las semifinales más atractivas del Mundial 2026, que enfrentará a dos selecciones con una extensa historia en el fútbol internacional.

Cómo ver Francia vs. España online y por streaming

Además de la transmisión televisiva, el partido también podrá seguirse de manera online mediante D GO, la plataforma de streaming oficial vinculada a D Sports.

El servicio permite acceder a la programación en vivo desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y televisores compatibles. Para utilizar la plataforma es necesario contar con una suscripción activa.

La alternativa digital cobra especial relevancia para quienes prefieren seguir los encuentros fuera del hogar o desde distintos dispositivos conectados a internet.

Paramount+ también transmitirá el Mundial 2026

El AT&T Stadium de Dallas será el escenario de una semifinal de alto voltaje entre dos potencias del fútbol europeo

Otra de las opciones confirmadas para seguir el partido entre Francia vs. España será Paramount+, que anunció la incorporación de las señales DSports, DSports 2 y DSports+ dentro de su oferta de contenidos.

Gracias a este acuerdo, los suscriptores de la plataforma podrán acceder a la totalidad de los encuentros del Mundial 2026 en varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador.

La presencia de las señales deportivas dentro de Paramount+ amplía considerablemente las posibilidades para seguir el campeonato y facilita el acceso a todos los partidos desde una misma aplicación.

Qué se juega el ganador de Francia vs. España

El vencedor de esta semifinal obtendrá un lugar en la gran final del Mundial y enfrentará al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra, programado para el 15 de julio en Atlanta.

Con figuras de primer nivel y el objetivo de alcanzar la definición del torneo más importante del fútbol internacional, el choque entre Francia y España promete ser uno de los encuentros más destacados de toda la competencia.

La cita en Dallas reunirá a dos potencias europeas que buscarán dar el último paso hacia la final y mantener vivo el sueño de conquistar el título mundial.