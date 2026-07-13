El misterio de los jubilados desaparecidos en Chubut: las hipótesis a nueve meses sin rastros

El pasado 11 de julio se cumplieron nueve meses de la desaparición de Juana Morales, de 69 años, y Pedro Alberto Kreder, de 79, la pareja de jubilados que salió desde Comodoro Rivadavia para disfrutar de un viaje de fin de semana a Camarones y nunca volvió.

La historia de Juana Morales y Pedro Kreder había comenzado poco antes de aquella desaparición. Se habían conocido en una peña y, con la ilusión de una nueva etapa compartida, decidieron iniciar una relación. Ella era una docente jubilada del barrio Juan XXIII que seguía dando clases particulares con la misma vocación de siempre. Él había desarrollado gran parte de su vida en el rubro inmobiliario y llevaba casi cinco décadas radicado en Comodoro Rivadavia, ciudad a la que había llegado desde Carhué. Lo que iba a ser una escapada para disfrutar juntos terminó convirtiéndose en uno de los casos más enigmáticos de los últimos años en la provincia de Chubut.

La última imagen y el hallazgo de la camioneta

Durante el segundo fin de semana de octubre decidieron realizar un viaje juntos. Juana llegó el jueves 9 de octubre a la casa de Pedro, ubicada en el barrio Ciudadela, llevando una reposera y una conservadora. Dos días después partieron a bordo de una camioneta Toyota Hilux con cúpula color champagne rumbo a Camarones, donde tenían previsto participar de los festejos por el 125° aniversario de la localidad. El último registro de la pareja corresponde a la mañana del sábado 11 de octubre. Cámaras de seguridad captaron la camioneta circulando por la zona de Caleta Córdova en dirección norte. Esa fue la última imagen conocida de ambos. Además, la última conexión registrada de los teléfonos celulares de Juana y Pedro ocurrió ese mismo día alrededor de las 9:53. Desde entonces no hubo más rastros de la pareja.

Con el correr de los días se realizaron operativos de gran magnitud en distintos sectores de la costa y zonas aledañas. Sin embargo, la única pista concreta hallada hasta el momento fue la camioneta de Kreder, encontrada abandonada en una zona conocida como Zanjón de Visser, en el área de Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia. El vehículo apareció el 17 de octubre en un sector desolado y de muy difícil acceso, sin señales evidentes de violencia ni elementos que permitieran esclarecer qué ocurrió con la pareja.

Las hipótesis y la recompensa

Las familias de ambos sostienen que ninguno habría elegido transitar por ese camino por decisión propia. Tanto las hijas de Juana como las de Pedro coincidieron desde el inicio de la investigación en que los dos evitaban los lugares riesgosos y solían optar por rutas seguras y conocidas. El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, planteó dos hipótesis por esos días: la primera, que la desaparición se vinculó a "un delito que salió mal y terminó en homicidio". Sin embargo, horas más tarde aclaró que "no se encontraron evidencias objetivas que sugieran la intervención de terceros o un hecho de violencia". En ese sentido, el funcionario explicó que, en paralelo a esta línea, también reconoció que se investigaba una posible desaparición accidental porque se perdieron, mientras que otra hipótesis se relaciona con un "presunto homicidio". Ninguna de las dos pudo ser comprobada hasta la fecha.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa en diciembre de 2025 para quienes aporten datos que permitan encontrar a los jubilados. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1373/2025, donde se detalla que se trata de una solicitud del fiscal jefe de Comodoro, Cristian Olazábal. La cartera ofreció una retribución de cinco millones de pesos a quien entregue información sobre el paradero de la mujer de 69 años y el mismo monto para quien aporte datos para dar con su pareja, totalizando una recompensa de $10 millones.

Cómo son y dónde denunciar

La resolución oficial describe a Morales como una mujer de contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña, cabello castaño oscuro hasta los hombros, ondulado y con flequillo. A Kreder, por su parte, lo caracteriza como un hombre de contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos verdes. Quienes tengan información pueden comunicarse al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana a su domicilio. Ambos fueron vistos por última vez el 11 de octubre y su camioneta fue hallada en la zona de Rocas Coloradas. Aún es un misterio qué hacían en ese lugar, ya que le habían informado a sus familiares que iban a viajar rumbo a Camarones. Por el momento, no se pudo acreditar que hayan sido víctimas de un delito. Mientras la investigación continúa abierta, familiares y allegados mantienen intacta la esperanza de conocer la verdad y poder poner fin a una búsqueda que, con el paso de los meses, sigue acumulando preguntas y muy pocas respuestas.