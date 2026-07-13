Flavio Azzaro volvió a criticar a la Selección Argentina.

La Selección Argentina derrotó este último sábado 11 de julio a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. El combinado nacional empezó arriba en el marcador tras el gol de Alexis Mac Allister en apenas diez minutos, pero los helvéticos lo empataron a la mitad del segundo tiempo y llevaron el duelo a la prórroga. Ahí aparecieron los dos centrodelanteros más importantes que tiene el equipo: Julián Álvarez, primero, con un soberbio disparo de afuera del área (asistido por el otro "9" del plantel, José Manuel López); Lautaro Martínez, después, para liquidar la faena en una contra letal.

A pesar del triunfo obtenido, que le permitió a La Scaloneta avanzar a las semifinales, hubo quienes criticaron su actuación. Uno de ellos fue Flavio Azzaro, quien no dudó en disparar contra el punto más flojo que según él tiene la delegación: el propio director técnico, Lionel Scaloni.

¿Qué dijo Flavio Azzaro de Lionel Scaloni?

Para Flavio Azzaro, el punto más flojo de la Selección hoy es Scaloni.

En vivo por AZZ, expuso: "Yo quiero decir que (...) el peor es el técnico. Para mí es el máximo responsable del equipo y no porque sea el técnico. Hoy lo peor que tiene Argentina es la cabeza del grupo que es el entrenador y lo mejor que tiene Argentina es la cabeza dentro de la cancha que es Messi".

A pesar de su elogio inicial al capitán, deslizó: "Aún no jugando bien. No jugó bien con Egipto ni hoy, es una cosa... La claridad que tiene, aún errando. Se saca dos tipos de encima. Definió mal hoy, eh". Desde luego estos dichos tuvieron gran repercusión en las redes sociales, donde muchos usuarios aún no le perdonan sus declaraciones de hace varios años contra el 10.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

La Selección Argentina cumplió el objetivo de poder disputar la totalidad de los encuentros de la Copa del Mundo, ya que además del juego de este miércoles 15 de julio también se aseguró otro compromiso para el fin de semana: si prevalece en las semifinales, se meterá otra vez en la final; si cae, afrontará el choque por el tercer puesto por primera vez en su historia. ¿La piedra en el camino para un nuevo cruce por el título? Inglaterra.