Selección Argentina: Julián Álvarez alcanzó a Maradona tras su histórico gol a Suiza en el Mundial 2026

Julián alcanzó su quinto gol en Mundiales.

Después de la épica remontada contra Egipto, la Selección Argentina se midió este sábado con Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido que había comenzado bien para el equipo de Lionel Scaloni. A los 9’, Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza, pero la presión de los europeos mantuvo al conjunto nacional muy cerca del arco de Dibu Martínez, que tuvo una brillante noche a pesar del empate de Dan Ndoye en el complemento.

Con el 1-1 tras el tiempo reglamentario, el encuentro se fue al alargue y con los suizos en modo defensivo después de la insólita expulsión de Breel Embolo, quien vio la segunda amarilla por simulación. Quedaban menos de diez minutos para ir a los penales cuando Julián Álvarez sacó un teledirigido de afuera del área directo al ángulo para el 2-1 a los 112’, a lo que le siguió el 3-1 definitivo de Lautaro Martínez en el descuento.

Por fuera de la alegría de haber llevado a la “Albiceleste” a una nueva semifinal, lo cierto es que la “Araña” finalmente pudo volver a anotar y lo más importante fue que lo hizo en un momento clave al tratarse de una fase de eliminación directa. De hecho, se trata del cuarto gol del cordobés en un mata-mata, misma marca a la que llegó Diego Armando Maradona en sus cuatro ediciones de la Copa del Mundo disputadas.

El Diez histórico de la Selección había anotado todos sus goles en fase eliminatoria durante México 1986, con un doblete a Inglaterra por los cuartos de final y otro contra Bélgica en semifinales. Por su parte, Julián había anotado en tres oportunidades durante los duelos de eliminación directa de Qatar 2022, siendo uno contra Australia en octavos y los otros dos en la goleada sobre Croacia por 3-0 en semis.

Con tal registro, Álvarez ahora comparte con Diego el segundo lugar en el ranking histórico del conjunto albiceleste de los jugadores con más goles con la camiseta argentina en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. En la cima de este ranking se encuentra Lionel Messi, quien marcó siete tantos en los duelos contra Australia, Países Bajos, Croacia y Franco en Qatar 2022 y ante Cabo Verde y Egipto en el Mundial 2026.

El cordobés marcó su primer gol en el Mundial 2026.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026