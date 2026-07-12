El gol a pura emoción de Lautaro Martínez para la Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026

Lautaro Martínez liquidó la historia para el 3 a 1 de la Selección Argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina sufrió hasta el final para vencer a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y pudo liquidar la historia con gol de Lautaro Martínez. El equipo de Lionel Scaloni buscó hasta el final y tuvo recompensa en otra noche para el infarto en la Copa del Mundo.

Cuando se jugaba el primer minuto de descuento del segundo tiempo suplementario, Lautaro arrancó una contra en la mitad de la cancha que derivó en una gran habilitación de Lionel Messi a Thiago Almada. Luego de que el arquero le ahogara el grito al exjugador de Vélez Sarsfield, el rebote quedó para el "Toro" que, casi con el arco a su merced, definió con sutileza para poner el 3 a 1 final y hacer delirar a los más de 40 mil argentinos que estaba en la cancha.

Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo es, horario y rival en la semifinal

La Selección Argentina logró pasar a las semifinales del Mundial 2026, tras ganarle a Suiza este sábado en los cuartos de final. Ahora, la Albiceleste se encuentra entre los cuatro mejores del mundo y deberá enfrentarse a Inglaterra.

Así, el próximo partido que juegue Argentina será la semifinal del Mundial el próximo miércoles 15 de julio, a las 16 hs (horario argentino) en Atlanta. Como ocurre en todas las rondas de eliminación, el combinado nacional debería ganar en los primeros 90 minutos reglamentarios; en caso de mantenerse el empate, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos.

Si la igualdad persiste pasados los 120 minutos de partido, ambas selecciones se disputarán el partido en una ronda de penales. Así, la Selección Argentina sigue en carrera con la posibilidad de convertirse en el primer bicampeón del mundo desde Brasil, que logró retener la Copa luego de consagrarse en Suecia 1958 y Chile 1962.

El homenaje de la Selección Argentina a Antonio Rattín

La Selección argentina enfrenta a Suiza este sábado en los cuartos de final del Mundial 2026, y lo hace con un detalle muy especial en su vestimenta. Todos los futbolistas llevan un brazalete negro en señal de homenaje a Antonio Rattín, histórico exmediocampista de Boca Juniors y de la Selección nacional, quien falleció ese mismo día a los 89 años.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó a la FIFA la autorización para que el equipo pueda lucir este tradicional símbolo de luto durante el encuentro, y la entidad internacional se la concedió, permitiendo que el gesto se haga visible en uno de los partidos más importantes del torneo.

Antonio Rattín fue un emblema del fútbol argentino en las décadas del 60 y 70. Su carrera estuvo principalmente ligada a Boca Juniors, club en el que disputó más de 350 partidos y donde obtuvo varios títulos que lo consagraron como un referente indiscutido.

Además, defendió la camiseta argentina en diferentes momentos y participó en los Mundiales de Inglaterra 1966 y Alemania 1974. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva por un episodio emblemático en el Mundial de 1966, cuando fue expulsado en un partido contra Inglaterra tras un enfrentamiento con el árbitro alemán Rudolf Kreitlein.