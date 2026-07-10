El beneficio alcanza a familias que cumplen los requisitos establecidos por ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el monto de la asignación por nacimiento para julio de 2026. El beneficio pasó a ser de $86.295 tras un incremento del 2,15% y está destinado a determinados grupos de beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas por el organismo. Además del monto, es importante conocer quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite.

Cuánto paga la asignación por nacimiento en julio de 2026

Durante julio de 2026, la asignación por nacimiento tiene un valor de $86.295. El nuevo monto fue establecido por ANSES mediante una actualización que aplicó un aumento del 2,15% respecto del importe anterior.

Se trata de un pago único que busca acompañar a las familias ante el nacimiento de un hijo. Sin embargo, el beneficio no alcanza a todos los titulares de prestaciones sociales, sino únicamente a quienes cumplen con los requisitos previstos por la normativa vigente.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La asignación por nacimiento está destinada a trabajadores en relación de dependencia, veteranos de la Guerra de Malvinas y titulares de la prestación por desempleo que forman parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

A su vez, gracias al Plan de los Mil Días, también pueden cobrar este beneficio las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo. En estos casos, la prestación correspondiente debe haber sido percibida durante el mes en que nació el bebé.

Por el contrario, aunque integran el SUAF, los jubilados, pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los monotributistas no están incluidos dentro de este pago único.

Los límites de ingresos para cobrar la asignación

Además de pertenecer a alguno de los grupos habilitados, los trabajadores alcanzados por el SUAF deben respetar los topes de ingresos fijados por ANSES.

Desde julio de 2026, el ingreso individual no puede superar los $3.034.844, mientras que el ingreso máximo permitido para el grupo familiar asciende a $6.069.688. Si esos límites son superados, la asignación no corresponde.

La gestión debe realizarse dentro de los dos años del nacimiento.

Cómo hacer el trámite en ANSES

El procedimiento para solicitar la asignación depende del tipo de prestación que cobre cada beneficiario. Quienes forman parte del SUAF pueden iniciar la gestión de manera presencial en una oficina de ANSES o utilizar el servicio de Atención Virtual disponible en Mi ANSES.

En cambio, las personas que reciben la AUH o la Asignación por Embarazo deben realizar el trámite únicamente de forma presencial y con turno previo. La solicitud puede presentarse desde los dos meses posteriores al nacimiento y hasta que se cumplan dos años. Una vez vencido ese plazo, ya no será posible acceder al beneficio.

Qué documentación hay que presentar

Para completar el trámite, ANSES solicita la partida de nacimiento del recién nacido y el Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar.

El organismo también recuerda que el monto abonado siempre será el correspondiente al mes en que ocurrió el nacimiento, sin importar la fecha en que se realice la gestión, siempre que se encuentre dentro del plazo establecido.