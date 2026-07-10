El nombre también se refleja en el nuevo código aeroportuario, que cambiará de PBI a DJT a partir del 18 de agosto (X/@WhiteHouse).

El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ubicado en Florida, pasó a llamarse oficialmente Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump (DJT). De esta forma, se convirtió en el primero en Estados Unidos que lleva el nombre de un presidente en ejercicio.

Este cambio fue posible gracias a una ley firmada en marzo por el gobernador floridano Ron DeSantis, estrecho aliado del presidente republicano. El nombre también se refleja en el nuevo código aeroportuario, que cambiará de PBI a DJT a partir del 18 de agosto.

Eric Trump, uno de los hijos del expresidente, celebró el acontecimiento destacando que el avión Trump Force One fue el primero en aterrizar en el aeropuerto rebautizado. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump impulsó que su nombre figure en diversas instituciones y espacios públicos.

En contraste, otros lugares vinculados al presidente enfrentaron obstáculos para mantener su nombre. Por ejemplo, el Kennedy Center en Washington recuperó su denominación original luego de que una decisión judicial estableciera que solo el Congreso puede autorizar cambios de nombre en esa institución.

En Palm Beach, el cambio generó opiniones divididas. Chris Bailey, piloto, apoyó la medida y afirmó que Trump merece este reconocimiento, comparándolo con la distinción que reciben otros expresidentes

Trump agradeció el gesto a través de su red social.

"Un día muy importante en Palm Beach, Florida, donde tuve el gran honor de que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach fuera renombrado, mediante una votación espectacular, como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. La zona está en pleno auge, la ubicación es inmejorable y la renovación será espectacular. Gracias a todos en Palm Beach por su voto y su confianza. ¡Pronto será uno de los aeropuertos más grandes y espectaculares del mundo! Presidente DONALD J. TRUMP", escribió el mandatario en su red social.

Críticas a los "homenajes" a Donald Trump

Sin embargo, empleados y vecinos como Rochelle Bates, que trabaja en una aerolínea, expresaron preocupación por las complicaciones prácticas que implica modificar el código del aeropuerto.

Por otro lado, John Manov, médico y un veterano del ejército, manifestó su rechazo. Este último dijo: “Ahora el aeropuerto lleva el nombre de un delincuente convicto. Es una broma. No es por esto que serví a este país durante 30 años”, en referencia a la condena de Trump en 2024 por falsificación de registros comerciales.

Además del cambio en Florida, otras medidas similares se están adoptando en el país. En Tennessee, por ejemplo, se inauguró recientemente el puente “Donald J. Trump” sobre la interestatal I-40, un acto que contó con la presencia de varios funcionarios locales.

El secretario del Tesoro de Tennessee, Scott Bessent, comentó: “La matrícula de Tennessee solía tener un cartel, o un pequeño lema que decía: 'Sígueme a Tennessee'. Ahora, todos los que sigan a esos autos van a cruzar el puente Donald J. Trump en la I-40”.