Bélgica será la prueba más difícil en el Mundial, dice DT España

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de España

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, aseguró el jueves que Bélgica supondrá la prueba más dura hasta la fecha ‌para su equipo en los cuartos ‌de final del Mundial, tras haber llegado a esta fase sin encajar ningún gol.

España, una de las favoritas para alzarse con el trofeo, se clasificó para los cuartos de final tras imponerse por 1-0 a Portugal y ha ido ganando confianza a lo largo del torneo gracias a un equipo equilibrado, cómodo en la posesión, sólido en defensa y con suficiente calidad ​ofensiva como para poner ⁠en aprietos a cualquier rival.

"El partido de mañana será el más difícil ‌al que nos hayamos enfrentado hasta ahora", declaró De la ⁠Fuente a los periodistas en el Estadio de ⁠Los Ángeles, señalando que la experimentada plantilla de Bélgica cuenta con jugadores de probada trayectoria en algunos de los clubes más importantes de Europa.

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"Bélgica es un ⁠equipo muy potente, son jugadores acostumbrados a ganar, todos están en ​grandes ligas y están acostumbrados a ganar títulos. Es ‌un partido muy difícil". aseguró.

El ganador ‌del partido del viernes en Los Ángeles se enfrentará a Francia en ⁠la semifinal del martes en Dallas, después de que Les Bleus vencieron más temprano a Marruecos por 2-0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de enfrentarse a Francia, De la ​Fuente afirmó que ‌vio el partido y que, en su opinión, los franceses fueron el mejor equipo, pero añadió que España está totalmente centrada en Bélgica.

"Créeme, solo pensamos en Bélgica. Como aficionados al fútbol podemos hablar de Francia, pero garantizo que Francia no existe para nosotros ⁠ahora mismo", afirmó.

Aunque España se ha mostrado imponente en defensa, es probable que busque inspiración en ataque en el delantero del Barcelona de 18 años Lamine Yamal y en Mikel Oyarzabal, que ya ha marcado cuatro goles en el torneo.

Lamine, considerado uno de los jóvenes talentos más prometedores del mundo, solo ha marcado un gol en el Mundial hasta ahora, muy por detrás de los máximos goleadores, Lionel ‌Messi y Kylian Mbappé, que llevan ocho goles cada uno.

Sin embargo, De la Fuente señaló que Yamal ha demostrado una madurez creciente, destacando la contribución defensiva del joven en la victoria de España sobre Portugal, y confió en que su calidad ofensiva marcará la diferencia cuando sea necesario.

"Va a rendir en el aspecto ‌ofensivo. Sabemos que el mejor Lamine está por llegar porque no ha llegado a dar ese momento de brillantez", apuntó De la Fuente.

El seleccionador añadió que el éxito ‌de España se ⁠ha basado en el esfuerzo colectivo más que en la brillantez individual, y subrayó que todos los jugadores han antepuesto el ​equipo a todo lo demás.

"Lo que es malo para el panal, es malo para la abeja", dijo De la Fuente, citando una frase atribuida al emperador romano Marco Aurelio.

Con información de Reuters