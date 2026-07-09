No hay reactivación: los préstamos para el consumo cayeron en junio 

El financiamiento con tarjetas de crédito cayó 4,2%.

Los préstamos personales y la financiación con tarjeta de crédito bajaron en junio, según reportó el informe monetario mensual del Banco Central (BCRA). La señal marca la poca gravitación del consumo a causa de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Durante el mes de junio, los préstamos bancarios tuvieron un leve ascenso en el orden del 0,3% dentro del stock total en pesos dirigidos al sector privado. En el desglose, la combinación mostró no solo un avance de las líneas destinadas a las empresas, sino también una contracción en los préstamos a las familias para el consumo, que finalizaron con datos negativos, registrando un descenso del 0,8% en relación con mayo en términos reales, en todas sus líneas.

De acuerdo con los datos, los dos mostraron una baja. En relación con junio de 2025, el financiamiento con tarjetas de crédito cayó 4,2%. A su vez, los préstamos personales también se vieron afectados y bajaron en el orden del 1,1% de forma interanual.

Por otra parte, según el informe del BCRA, cayeron 0,4% los préstamos prendarios para autos 0 km y usados en comparación con el mes precedente. Sobre esto, la entidad que preside Santiago Bausilli marcó que así se fue “profundizando la tendencia descendente que registran desde fines del año pasado”, ubicando en -0,6% la variación interanual.

También señaló que, al igual que en mayo, los préstamos comerciales continuaron siendo los más dinámicos. El aumento registrado en junio fue de 1,5% mensual en términos reales y ajustados por estacionalidad”, gracias a los documentos generados a sola firma, los cuales mostraron un crecimiento de 2,5%.

En tanto que los documentos descontados no tuvieron cambios significativos y los adelantos en cuenta corriente tuvieron el financiamiento más habitual y llano de acceder para las pymes, que se contrajo al 1,5%.

según el informe del BCRA, cayeron 0,4% los préstamos prendarios para autos 0 km y usados en comparación con el mes precedente.

¿Qué pasó con los créditos hipotecarios?

En el caso del crecimiento de los créditos hipotecarios, fue mínimo, apenas 1,2%. Los mismos se vieron alentados por las líneas ajustadas por el UVA. Asimismo, en relación con igual periodo de 2025, el salto fue del 63%. Este corre con la ventaja de ser el sector con menor morosidad, debido a que las familias priorizan su pago ante otros gastos.

De acuerdo con el Banco Central, el crédito bancario en pesos se ubicó en el 9,2%, extendiéndose hasta el 12,3% en los casos que suman créditos en moneda extranjera. Asimismo, otro dato a tener en cuenta es que Argentina cuenta con el nivel de préstamos más bajo de la región, siendo, en promedio, del 47% su ratio crédito-PBI en América Latina.

Préstamos en dólares

Por otra parte, los préstamos en dólares son el único sector que se muestra estable, como consecuencia de las exportaciones. Creció 48,7% el último año, cerrando junio con 23.741 millones de dólares colocados.

Sobre los mismos, el Banco Central dijo que “los préstamos en moneda extranjera al sector privado crecieron USD 312 millones en junio, impulsados principalmente por los documentos a sola firma, línea destinada a financiar operaciones de comercio exterior”, señaló el BCRA.

Por último, en cuanto a los depósitos privados en dólares, estos mostraron un crecimiento de 503 millones en junio. El impulso se lo dio el pago de capital e intereses del Bopreal por 1.027,8 millones de dólares. Una parte de ellos se retiró durante el mes. El saldo fue de 39.347 millones de dólares.

Con información de Noticias Argentinas