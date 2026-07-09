Fiat dejó de fabricar uno de sus modelos más icónicos

Fiat dejó de producir uno de sus icónicos modelos: no se comercializó en Argentina.

Fiat decidió ponerle punto final a la producción del Tipo, uno de sus modelos más exitosos en Turquía, conocido en ese mercado como Egea. Tras once años de fabricación, la última unidad salió de la planta de Bursa, marcando el cierre de un ciclo que superó las 1,4 millones de unidades producidas y exportaciones a más de 40 países.

Aunque el Tipo no tuvo un rol destacado en Argentina, su nombre volvió a la escena en 2015, recuperando una denominación que quedó en la memoria de los fanáticos, dado que el Fiat Tipo original fue muy popular en la década de 1990.

Este vehículo fue concebido como un proyecto global de Stellantis, con un fuerte aporte de la ingeniería turca. Se lanzó en diversas versiones: sedán, hatchback, rural (Station Wagon) y Cross, adaptándose a distintos gustos y necesidades.

El Fiat Tipo fue un furor en Turquía

Durante su vigencia, el Fiat Egea se consolidó como el auto más vendido en Turquía en 10 de sus 11 años en el mercado, convirtiéndose en un verdadero ícono local. La preferencia mayoritaria fue por la carrocería sedán, que se impuso claramente entre los compradores.

La fábrica de Bursa fue el corazón de este éxito, con una producción total de 1.417.047 vehículos. Muchos de estos fueron exportados bajo la marca Fiat Tipo, mientras que en Turquía mantuvieron el nombre Egea.

El CEO de Tofaş, Cengiz Eroldu, resaltó la trascendencia del Egea para la compañía y la industria automotriz turca. Señaló que “fue un proyecto global con la firma de Tofaş desde su concepción y que se convirtió en uno de los mayores casos de éxito de la empresa”.

La última unidad producida fue un Egea Sedán Lounge equipado con un motor 1.6 turbodiésel MultiJet de 130 CV, caja automática de doble embrague (DCT) y pintado en el color Dinamik Mavi, un azul vibrante que cerró con broche de oro esta etapa.

Del total de unidades comercializadas se registraron:

565.097 Egea Sedán.

Egea Sedán. 150.869 Egea Cross.

Egea Cross. 29.678 unidades correspondientes a las versiones Hatchback y Station Wagon.

Con la finalización de su fabricación, Fiat despide a uno de los modelos más destacados de su historia reciente en Europa y Medio Oriente. El Tipo/Egea no solo dominó el mercado turco, sino que también demostró la relevancia estratégica de la planta de Bursa para el grupo, exportando cientos de miles de unidades durante más de una década y dejando un legado difícil de igualar.