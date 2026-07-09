De sólo 2500 habitantes, Villa Paranacito combina naturaleza, actividades al aire libre y tranquilidad, por lo que suele ser elegida para escapadas de fin de semana durante todo el año.

Rodeada de ríos, arroyos e islas, Villa Paranacito se consolidó como uno de los destinos más particulares del Delta del Paraná.

Ubicada en el sur de Entre Ríos, a unos 175 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad es conocida como la "Venecia argentina" por su estrecha relación con el agua, los puentes y la navegación, una característica que marca el ritmo de vida de sus habitantes.

De sólo 2500 habitantes, Villa Paranacito combina naturaleza, actividades al aire libre y tranquilidad, por lo que suele ser elegida para escapadas de fin de semana durante todo el año.

¿Qué hacer en Villa Paranacito, la Venecia argentina?

Uno de los principales atractivos de Villa Paranacito son los paseos en lancha por los ríos y riachos que atraviesan el delta. Durante los recorridos es posible conocer las islas, observar la vegetación típica del humedal y descubrir la fauna de la región.

La localidad también ofrece playas sobre el río, muelles para la pesca deportiva, áreas de camping, senderos para caminatas y espacios destinados al avistaje de aves y safaris fotográficos. A esto se suma una variada oferta gastronómica con pescados de río y platos regionales.

Según el sitio oficial de turismo de Entre Ríos, el entorno natural es uno de los principales valores del destino, ya que forma parte del Delta del Paraná y conserva un ecosistema característico de humedales con una amplia biodiversidad.

Sin embargo, a diferencia de otros destinos ribereños, Villa Paranacito mantiene una identidad profundamente ligada al agua. Muchas viviendas cuentan con muelles propios y la navegación forma parte de la vida cotidiana de la comunidad.

¿Cómo llegar a Villa Paranacito desde la Ciudad de Buenos Aires?

Villa Paranacito se encuentra a aproximadamente dos horas y media en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. El acceso más utilizado es por la Ruta Nacional 9 hasta el empalme con la Ruta Nacional 12, que atraviesa el complejo Zárate-Brazo Largo y conecta con el sur entrerriano. Desde allí, se continúa por la Ruta Provincial 46 hasta ingresar a la localidad.

La cercanía con el AMBA la convierte en una opción frecuente para quienes buscan una escapada corta sin recorrer grandes distancias.