Cuánto sale el boleto de colectivo en julio 2026: el precio en CABA y Provincia de Buenos Aires

Aumento de transporte: el precio del boleto en julio

Los usuarios del transporte público comenzaron julio con nuevos aumentos en el boleto de colectivo. Las tarifas se actualizaron tanto para las líneas bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires como para las de la Provincia, mientras que los servicios nacionales tendrán un incremento a partir del 15 de julio.

Las subas forman parte del esquema de actualización automática que aplican las distintas jurisdicciones, basado en la inflación medida por el Indec más un porcentaje adicional establecido por las autoridades.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en CABA

Desde el 1° de julio, las líneas de colectivo que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires registran un aumento del 4,1%. Con la actualización, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasó a costar: $820,60. Las tarifas aumentan de manera progresiva según la distancia recorrida.

Cuánto cuesta el boleto en la Provincia de Buenos Aires

Los colectivos bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires también actualizaron sus tarifas desde julio. En este caso, el incremento fue del 4,3%, por lo que el boleto mínimo para los primeros tres kilómetros quedó establecido en: $1.059,28 Al igual que en la Ciudad, el valor del pasaje aumenta de acuerdo con la cantidad de kilómetros recorridos.

Cuánto cuesta el transporte en el AMBA

Cuándo aumentan los colectivos nacionales

Las líneas de colectivo que dependen del Gobierno nacional no aumentaron el 1° de julio, sino que aplicarán un nuevo cuadro tarifario desde el 15 de julio.

Con esa actualización:

Boleto mínimo con SUBE registrada: $742,81 .

. Tarifa Social: $334,26 .

. SUBE sin registrar: $1.485,62.

El incremento previsto para las líneas nacionales será del 2%.

Cómo se calculan los aumentos

Las actualizaciones tarifarias responden al mecanismo de ajuste automático vigente.

El esquema toma como referencia:

La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

Un adicional del 2% previsto en la fórmula de actualización.

Este sistema permite modificar las tarifas periódicamente sin necesidad de emitir una nueva resolución para cada aumento.

Cuánto cuesta el transporte

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social

El descuento del 55% sobre el valor del boleto continúa vigente para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada y pertenezcan a alguno de los grupos alcanzados por el beneficio.

Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE).

Personal de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Beneficiarios del Seguro por Desempleo.

Titulares de Pensiones No Contributivas.

Participantes de programas sociales nacionales como Progresar, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social, Promover Igualdad de Oportunidades y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

El beneficio se mantiene sin cambios y continúa alcanzando a más de 5,5 millones de usuarios en todo el país.