Los cambios afectarán principalmente a las líneas Mitre y Sarmiento, aunque también habrá modificaciones en algunos ramales de las líneas Roca y Belgrano Sur.

Trenes Argentinos confirmó interrupciones totales, recorridos limitados y cronogramas especiales entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio debido al avance de obras de infraestructura ferroviaria en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Los cambios afectarán principalmente a las líneas Mitre y Sarmiento, aunque también habrá modificaciones en algunos ramales de las líneas Roca y Belgrano Sur. El resto de los servicios funcionará con el cronograma habitual para días feriados.

¿Cómo funcionará la línea Mitre durante el fin de semana largo?

La principal afectación será en la línea Mitre. El ramal Retiro-Tigre permanecerá completamente interrumpido desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio.

En tanto, los ramales Retiro-Bartolomé Mitre y Retiro-José León Suárez circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses.

Según informó Trenes Argentinos, durante esos cuatro días se instalará un nuevo aparato de vía y se realizarán trabajos de renovación de infraestructura, además de intervenir pasos a nivel y sectores de las estaciones Vicente López y Núñez. La empresa explicó que estas tareas requieren una ventana de trabajo más extensa que los cortes nocturnos habituales.

¿Cómo funcionará la línea Sarmiento durante el fin de semana largo?

La línea Sarmiento también tendrá cambios importantes. El servicio eléctrico entre Once y Moreno estará completamente interrumpido durante los cuatro días del fin de semana largo por obras de renovación de vías, señalamiento, nuevos andenes y trabajos vinculados a la construcción de pasos bajo nivel.

Los servicios diésel Moreno-Mercedes continuarán funcionando con un cronograma especial, mientras que el ramal Merlo-Lobos circulará únicamente entre Merlo y Las Heras, con recorrido limitado.

¿Cómo funcionarán las líneas Roca y Belgrano Sur durante el fin de semana largo?

La línea Roca presentará cambios en varios ramales. Entre ellos, los trenes de Cañuelas a Ezeiza no se detendrán en la estación Spegazzini hasta el 12 de julio, mientras que el servicio Cañuelas-Lobos continuará interrumpido entre Empalme Lobos y Lobos por obras de renovación de vías. Además, el ramal Temperley-Haedo mantendrá restricciones operativas en algunas estaciones.

En la línea Belgrano Sur, el ramal Dr. Sáenz-Marinos del Crucero General Belgrano circulará con recorrido limitado entre Tapiales y Marinos del Crucero General Belgrano. También seguirá suspendido el tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes, mientras que el servicio Puente Alsina-Aldo Bonzi permanece interrumpido por razones de seguridad operacional.

Trenes Argentinos recomendó a los pasajeros consultar los cronogramas especiales y las alternativas de viaje antes de trasladarse durante el fin de semana largo, ya que los trabajos se extenderán hasta el domingo 12 de julio inclusive.