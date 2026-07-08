Se unen gigantes del gaming: Logitech G será el aliado oficial de Call of Duty Modern Warfare 4

Fuente: Press Over.

Call of Duty: Modern Warfare 4 es uno de los lanzamientos más esperados del año, y Logitech G se aseguró un lugar central en esa experiencia. La compañía firmó con Activision un acuerdo que la convierte en la marca oficial de mouses, teclados y headsets recomendada para la franquicia, tanto para el jugador casual como para el competitivo. Y la línea ASTRO suma además el título de Headset Oficial del juego.

Qué incluye la campaña Play for Prestige

La alianza no es solo una etiqueta de marketing: tiene beneficios concretos para los jugadores. Bajo el lema Play for Prestige, Logitech G y Activision activan una serie de iniciativas que combinan contenido dentro del juego con experiencias reales para la comunidad:

Ítems exclusivos en el juego: un plano de arma, un amuleto y una tarjeta de visita inspirados en Logitech G, disponibles para quienes participen de los eventos de la campaña.

un plano de arma, un amuleto y una tarjeta de visita inspirados en Logitech G, disponibles para quienes participen de los eventos de la campaña. Sorteos de hardware: setups de alto nivel con equipamiento Logitech G para quienes participen en los desafíos dentro del juego y eventos con streamers.

setups de alto nivel con equipamiento Logitech G para quienes participen en los desafíos dentro del juego y eventos con streamers. Integración con GHUB y LIGHTSYNC RGB: configuraciones personalizadas en el software de Logitech G que sincronizan la iluminación de los periféricos con los momentos del juego.

Las herramientas para creadores: Streamlabs en el centro

Una de las apuestas más originales de la alianza apunta a los streamers y creadores de contenido. A través de Streamlabs —plataforma propiedad de Logitech—, la campaña habilitará overlays potenciados por IA, captura automática de highlights del gameplay, automatizaciones personalizadas para el stream y compañeros interactivos de streaming ambientados en el universo de Modern Warfare 4. Para quienes transmiten en vivo, esa integración puede marcar una diferencia real en la producción del contenido.

Cuándo sale MW4 y en qué plataformas

Call of Duty: Modern Warfare 4 llega el 23 de octubre de 2026 para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC vía Battle.net y Steam. Las reservas ya están disponibles en todas esas plataformas. El juego también llegará a Nintendo Switch 2, aunque las reservas para esa versión se abrirán más adelante durante el año.