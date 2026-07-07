Completamente gratis: el show de tango coral para disfrutar en la ciudad de Buenos Aires

El Coro Nacional de Música Argentina ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos del tango totalmente gratis en el Palacio Libertad (ex CCK). Se trata una propuesta que combina música y danza con artistas de renombre.

Cómo será el show del Coro Nacional en el Palacio Libertad

El concierto será el próximo viernes 10 de julio a las 20 hs en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 150, CABA). Se trata de una experiencia diferente, clave para tener un fin de semana distinto.

Bajo la dirección de Emiliano Linares, el Coro Nacional cantará versiones especiales y contará con la participación de invitados especiales como: Natsuki Nishihara en bandoneón, Hernán Maisa en contrabajo, Marina Ruiz Matta en piano y los bailarines Romina Caffaratti e Iván Vivas.

Cómo acceder a las entradas gratis para el show de tango coral

El show es completamente gratis, pero se deben reservar las entradas. Los interesados pueden gestionar la solicitud de tickets de manera virtual en la página oficial del Palacio Libertad, desde el 8 de julio a las 14 hs y hasta agotar el cupo disponible. Cuando las localidades se agoten quedarán deshabilitada la opción de completar el formulario.

En detalle, se podrán solicitar dos entradas por persona, inclusive menores de edad (que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). Después de completar el formulario y obtener la aprobación, el público deberá acudir el mismo viernes -a partir de las 14 hs y hasta el comienzo de la función- a la boletería en la planta baja para retirar las entradas físicas con las cuales acceder a la sala.

Para quienes no se inscriban por los formularios, también habrá disponibles entradas físicas que se entregarán ese mismo día y habrá hasta agotar la capacidad de la sala.

El programa completo: qué piezas se podrán disfrutar