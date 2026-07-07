Antes de transformarse en una de las actrices más cotizadas del cine de acción actual, Rebecca Ferguson era instructora de tango.

El universo del tango no deja de cosechar fanáticos e historias sorprendentes alrededor del planeta. Sin embargo, pocas revelaciones causaron tanto impacto en Hollywood como la que dio a conocer Rebecca Ferguson. La reconocida actriz sueca, mundialmente famosa por encarnar a la agente Ilsa Faust en la saga cinematográfica Misión Imposible y por su rol protagónico en la celebrada serie Silo, confesó públicamente su apasionado vínculo con la música ciudadana y destapó un dato totalmente desconocido de su juventud.

Antes de transformarse en una de las actrices más cotizadas del cine de acción actual, la intérprete nacida en Estocolmo se ganaba la vida al compás del dos por cuatro. Durante una entrevista, la estrella de Hollywood no dudó en dar detalles sobre su íntima conexión con la cultura rioplatense. "Era profesora. Enseñaba tango argentino", reveló para sorpresa de todos.

"Así que bailé un montón, Narco Tango (en referencia a la reconocida agrupación musical de tango electrónico) y Tango Nuevo (el estilo de vanguardia), y después simplemente paré. Dejé de bailar", detalló la actriz, rememorando su época como instructora en el continente europeo.

La semilla de esta pasión nació en su juventud, mientras cursaba sus estudios en la prestigiosa Escuela de Música Adolf Fredrik en su Estocolmo natal. Fue en esos pasillos escandinavos donde Ferguson descubrió la rítmica, la milonga y la sensualidad del baile argentino, adoptándolo como un estilo de vida durante años.

El accidente que la alejó de las milongas

Al ser consultada por TN Show sobre los motivos que la llevaron a colgar los zapatos de baile, la actriz se sinceró sobre el quiebre que sufrió su carrera como milonguera: ”Tuve un accidente hace muchos años y tuve que parar. Y después fue difícil volver a entrar a ese mundo tan hermoso".

A pesar de la frustración inicial por tener que alejarse de las pistas debido a las secuelas físicas, Ferguson reconoció que el destino le tenía deparado otro camino: "Pero mi vida tomó otro rumbo, uno genial. Es un mundo tan increíble", reflexionó con una sonrisa, aludiendo a su consagración absoluta en la pantalla grande.

La estrella de Hollywood reveló detalles de su íntima conexión con la danza rioplatense.

La revelación fue tan inesperada que incluso dejó boquiabiertos a sus compañeros de trabajo más cercanos. Con los ojos abiertos de par en par, Graham Yost (creador y showrunner de la serie Silo) agradeció que saliera a la luz esa veta artística de la actriz y admitió que “no tenía la menor idea” del tema. “Conozco a Rebecca desde hace cinco años y no sabía esto. Es genial. Qué cosa más espectacular”, acotó con asombro el productor norteamericano.

Más allá de la técnica y los pasos, lo que verdaderamente cautivó a la actriz sueca fue el trasfondo social y la mística que envuelve al género. “Lo que más me gustó es la gente alrededor del tango. Es una hermosa comunidad”, destacó con admiración.

Demostrando un sólido conocimiento sobre la génesis de nuestra música, Ferguson agregó: “(El tango) fue hecho para los hombres, los gauchos, que bailaban juntos. La historia es increíble". Sobre el cierre, la protagonista de Misión Imposible dejó en claro cuál es una de sus grandes asignaturas pendientes: "Así que tengo muchas ganas de ir a tu país algún día”, lanzó con entusiasmo.