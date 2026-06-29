El tango y el fileteado porteño, las dos expresiones artísticas más identitarias de la cultura rioplatense, se dan la mano en una cita imperdible. El próximo jueves 2 de julio a las 18 h, el Museo Casa Carlos Gardel abrirá sus puertas para inaugurar “Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario”, una imponente muestra retrospectiva del maestro Jorge Muscia.

La exposición ofrece un recorrido histórico, estético y conceptual a través de una selección de obras que abarcan casi cuatro décadas de producción ininterrumpida. El eje central es, nada más y nada menos, la figura del máximo ícono de la música popular argentina: Carlos Gardel.

A través de las distintas etapas de su carrera, Muscia explora las múltiples capas que componen el mito del "Zorzal Criollo", proponiendo una mirada sumamente personal que dialoga de forma constante con la memoria colectiva, la melancolía y la identidad de Buenos Aires.

Entre las piezas centrales que el público podrá disfrutar en las salas del museo de la calle Jean Jaurès se destacan Pensamientos mudos; Yira Yira (obra inspirada en el mítico cortometraje que Gardel protagonizó junto a Enrique Santos Discépolo en 1930); Oratorio Carlos Gardel; Tríptico argentino; Una selfie con Gardel; Tótems porteños y Resignificación del Obelisco.

Además, la muestra contará con una pieza de altísimo valor emotivo para la historia de nuestra televisión y nuestra música: la intervención de un smoking en homenaje a Eduardo Bergara Leumann y su emblemático programa “Botica de Tango”.

La exposición ofrece un recorrido histórico, estético y conceptual a través de una selección de obras de Carlos Gardel.

Jorge Muscia detalló el trasfondo conceptual de la exhibición, estructurada bajo tres registros esenciales: “Esta muestra recorre una selección de trabajos realizados a lo largo de casi 40 años de carrera en los que de diversas maneras he intentado representar, simbolizar, alcanzar aquello que por esencia probablemente resulte inalcanzable".

Lo imaginario: "Gardel es la voz idealizada que genera identificación; es la imagen ‘inmortal’ que el público ama y refleja".

"Gardel es la voz idealizada que genera identificación; es la imagen ‘inmortal’ que el público ama y refleja". Lo simbólico: "Es el nombre propio que funciona como significante de la cultura, la nostalgia y la argentinidad".

"Es el nombre propio que funciona como significante de la cultura, la nostalgia y la argentinidad". Lo real: "Su muerte trágica en Medellín no se puede simbolizar del todo, el cuerpo destruido rompe la imagen. El ‘mito de Gardel’ es el andamiaje que une estos tres registros: el tango vive, su voz perdura y la identidad popular está resguardada".

Una muestra en el hogar del "Zorzal"

La exposición no se realiza en un lugar cualquiera, sino en el Museo Casa Carlos Gardel. Se trata de la mítica vivienda que el cantante adquirió el 9 de junio de 1926 y donde vivió junto a su madre, Doña Berta Gardès, desde 1927 hasta su viaje final y despedida de la Argentina en noviembre de 1933. Inaugurado como museo en 2003, el espacio tiene como misión recuperar y difundir el patrimonio de la época dorada del tango.

Para quienes deseen asistir a la inauguración o visitar la muestra durante las próximas semanas, estos son los datos clave a tener en cuenta: