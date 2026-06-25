Solo para jubilados y pensionados: el ciclo de tango gratis para disfrutar en la ciudad de Buenos Aires (Foto: archivo Gobierno Nacional)

Los jubilados y pensionados pueden disfrutar de un ciclo de tango totalmente gratis en la ciudad de Buenos Aires esta semana. Se trata de la iniciativa "Entre Sombras y Tangos" que invita a disfrutar de música y una pareja de baile en vivo.

Totalmente gratis: cómo participar de un nuevo ciclo de tango en CABA

La propuesta se realizará el próximo viernes 26 de junio desde las 20 hs en la Casa de la Cultura (Av de Mayo, 575) con entrada gratuita. Se trata de una noche donde la música, poesía y el movimiento se combinan para recorrer el tango contemporáneo.

Los invitados vivirán un momento lleno de emociones junto a músicos en vivo, la cantante Vanina Taggini y una pareja de baile de Florencia Campos y Ulises Garcia. Todo bajo la dirección artística de Erica Di Salvo.

La propuesta es gratis para los beneficiarios del Pase Cultural, pero se deben reservar las entradas previamente. La inscripción online ya está habilitada; solo hay que llenar el formulario con los datos solicitados. Se pueden pedir hasta dos entradas por persona. Una vez completado, hay que esperar el contacto del equipo de Pase por correo para confirmar tu lugar.

Cómo funciona el Pase Cultural de la Ciudad: para qué sirve

Las personas mayores de 60 años que residen en CABA pueden solicitar el Pase Cultural para Adultos MAyores. Se trata de un programa del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que busca garantizar el acceso a actividades culturales de toda la comunidad.

Así, los beneficiarios reciben una "Tarjeta Pase", física o virtual, donde se les deposita un crédito para utilizarlo durante seis meses. Además, solo con estar inscritos pueden disfrutar de descuentos en entradas para el cine, el teatro, museos y hasta ahorrar en librerías.

La suscripción al programa porteño también se puede tramitar; de manera virtual o presencial. Es muy simple: