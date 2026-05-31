Clases de tango gratis para jubilados: el taller clave en la ciudad de Buenos Aires (Foto: GCBA)

Los jubilados amantes del tango pueden tomar clases, disfrutar de espacios para bailar y ver en vivo a campeones del mundo totalmente gratis en la Casa de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la propuesta "Milonga de campeones", un espacio para revivir la pasión del Mundial de Tango.

Clave para jubilados: cómo aprovechar las clases de tango gratis y los shows en vivo

La Casa de la Cultura porteña ofrece un espacio para que jubilados y personas de todas las edades tengan un lunes diferente. Se trata de un lugar para reencontrarse con los bailarines campeones mundiales y bailar al ritmo del 2×4. Sin importar el nivel, la pista se abre para que todos puedan aprender, practicar y hasta conocer a otros amantes del tango.

Además de tomar clases se puede ver a campeones de tango en vivo (Foto: GCBA)

La Milonga de campeones se realiza todos los lunes de junio de 18 a 21 hs, en el subsuelo de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) . La entrada es gratuita y sin inscripción previa, pero está sujeta a capacidad, por lo que es recomendable llegar temprano.

La disposición de las actividades es la siguiente:

Clase de tango a las 18 hs

Milonga con DJ para bailar a las 19 hs

Exhibición de baile a las 20 hs

El detalle de la agente: quiénes participan cada noche de junio

Lunes 1 de junio

Iván Franco y Magalí Tokian

Campeones de la Ciudad de Buenos Aires de la categoría Milonga

Lunes 8 de junio

Maxi Cristiani & Evgeniia Samoilova

Campeón Mundial de Tango de Pista 2013 y Campeona Europea de Tango Escenario 2023

La propuesta se realiza todos los lunes de junio desde las 18 hs (Foto: GCBA)

Lunes 15 de junio

Karen Digiovanni y Luciano Cáceres

Pareja más elegante del Mundial de Tango 2009

Campeones Preliminar Villa Constitución 2016

Lunes 22 de junio

Bruno Mayo y Melissa Parra

Campeones de la Ciudad categoría Milonga 2006

Lunes 29 de junio