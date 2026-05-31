Más empleo en Formosa: aumentó un 5,2% del empleo en la construcción pese a la paralización de la obra nacional

El último informe elaborado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción en Formosa dio a conocer una recuperación del empleo formal en la provincia durante marzo de 2026 con un crecimiento mensual del 5,2%. De igual manera, alertó por el ajuste nacional y la consecuente reducción en los oferentes empresariales del sector.

Según el relevamiento, la provincia contabilizó 2.521 puestos de trabajo registrados en la construcción durante marzo, lo que representó un crecimiento mensual del 5,2%, equivalente a 124 nuevos empleos formales vinculados a la actividad.

El Nordeste Argentino fue la región con mejor desempeño del país en materia de empleo formal durante marzo, y así registró una expansión mensual del 6,3%. Dentro de ese contexto regional, Formosa apareció entre las provincias con mayores niveles de crecimiento.

Empresas

Pese al retroceso empresarial a nivel nacional, el informe también evidenció un retroceso en la estructura empresarial nacional. Formosa se ubicó entre las jurisdicciones con mayores caídas interanuales del país en cantidad de firmas constructoras en actividad, con una disminución del 12% respecto de abril de 2025.

De acuerdo con los datos difundidos por el IERIC, el número de empresas activas pasó de 150 a 132 en el período analizado. La mayor parte corresponde al segmento de constructoras y contratistas, mientras que la participación de subcontratistas se mantuvo prácticamente estable.

Esto ubica a la provincia entre las más destacadas del país en generación de puestos de trabajo vinculados a la construcción, sólo por detrás de otras jurisdicciones que lideraron el ranking mensual. A nivel nacional, el empleo formal del sector alcanzó los 362.525 trabajadores registrados durante marzo, lo que representó una mejora interanual del 2,1%.

Persisten las dificultades en la actividad

Más allá de la recuperación observada en el empleo, el documento del IERIC señaló que la construcción enfrenta un escenario complejo. Entre los principales indicadores negativos figura la caída del consumo de cemento, que durante abril registró una baja interanual del 12,7% y acumuló cinco retrocesos en los últimos seis meses.

El volumen consumido se ubicó además entre los niveles más bajos de las últimas dos décadas. El informe también advirtió sobre el impacto que genera la retracción de la obra pública nacional. Al comparar la actividad actual con los registros de 2023 y 2019, el organismo concluyó que el sector permanece por debajo de los niveles históricos, especialmente en los proyectos vinculados a infraestructura.

En ese marco, Formosa exhibe una situación dual: mientras la actividad empresarial continúa reduciéndose, el empleo formal logró mostrar señales de recuperación, en un contexto nacional todavía marcado por la desaceleración de la construcción y la menor inversión en obras públicas.