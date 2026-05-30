Así es el único tren de bambú del mundo: viajes a mercados locales, templos y cuevas

En el noroeste de Camboya, cerca de la ciudad de Battambang, funciona una de las atracciones más particulares del sudeste asiático: el tren de bambú, conocido localmente como "norry". Se trata de una plataforma de madera y bambú montada sobre ruedas metálicas que circula por antiguas vías ferroviarias a cielo abierto.

Aunque originalmente era utilizado por campesinos para transportar personas y mercancías, con el tiempo se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de la región. Actualmente, la experiencia es una excursión habitual para quienes visitan Battambang desde Phnom Penh o Siem Reap.

¿Cómo funciona el tren de bambú de Camboya?

El vehículo consiste en una plataforma liviana impulsada por un pequeño motor. Puede transportar a varios pasajeros y alcanza velocidades cercanas a los 40 o 50 kilómetros por hora sobre una única vía férrea.

Uno de los aspectos más llamativos ocurre cuando dos plataformas se cruzan en sentido contrario. En ese caso, el tren con menos carga debe desmontarse manualmente para dejar pasar al otro y luego volver a colocarse sobre los rieles. Esa dinámica todavía forma parte del recorrido y es uno de los momentos más fotografiados por los visitantes.

La experiencia suele durar menos de una hora y atraviesa zonas rurales, arrozales y pequeños poblados de la provincia de Battambang. Muchos tours también combinan el paseo con visitas a mercados locales, templos y cuevas cercanas.

¿Cómo vivir la expericiencia en el tren de bambú de Camboya?

El tren de bambú no funciona como un ferrocarril tradicional. Los asientos son simples esterillas o bancos de madera y el trayecto puede resultar ruidoso e incómodo para algunas personas. Sin embargo, gran parte de su atractivo está justamente en su carácter artesanal y en el contacto directo con el entorno rural camboyano.

La mayoría de los viajeros llega en tuk tuk desde el centro de Battambang y recomienda realizar el paseo durante la mañana o cerca del atardecer, cuando las temperaturas son más bajas. También es habitual contratar excursiones que incluyen guía local y otras actividades culturales en la zona.

Con el paso de los años, el tren de bambú se transformó en un símbolo turístico de Camboya y en una muestra de cómo una solución de transporte improvisada terminó convertida en una experiencia buscada por viajeros de todo el mundo.