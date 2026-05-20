¿Cómo es y dónde queda el tren eléctrico que se sumerge en la selva argentina?

En el corazón de la selva misionera funciona uno de los transportes turísticos más particulares de Argentina: el Tren Ecológico de la Selva, un servicio eléctrico que atraviesa el Parque Nacional Iguazú rodeado de vegetación, fauna silvestre y senderos naturales.

El recorrido forma parte de la experiencia para visitar las Cataratas del Iguazú y fue diseñado para minimizar el impacto ambiental en una de las áreas protegidas más importantes del país.

La formación "Convoy" conecta la Estación Central con las estaciones Cataratas y Garganta del Diablo. Durante el trayecto, los visitantes avanzan lentamente entre árboles gigantes, sonidos de aves y sectores de selva subtropical prácticamente intactos.

¿Cómo es el Tren Ecológico de la Selva?

El "Convoy" se caracteriza por sus vagones abiertos en los laterales, pintados de verde y adaptados para integrarse visualmente al entorno natural. Además, cuenta con asientos de madera y capacidad para transportar más de 200 pasajeros por viaje.

Uno de sus mayores atractivos es que funciona con tecnología sustentable. En sus inicios utilizaba gas licuado de petróleo, pero actualmente incorpora locomotoras eléctricas alimentadas por baterías, lo que reduce la contaminación sonora y las emisiones dentro del parque.

A comienzos de 2026 llegaron nuevas locomotoras eléctricas fabricadas en China para reforzar el servicio turístico. Las unidades fueron desarrolladas especialmente para operar en entornos naturales protegidos y utilizan sistemas de bajo impacto ambiental.

¿Cómo funciona el Tren Ecológico de la Selva?

El tren no solo sirve como medio de transporte para recorrer las Cataratas del Iguazú. También se transformó en una experiencia en sí misma por la posibilidad de internarse lentamente en la selva paranaense mientras se observan mariposas, aves y distintos paisajes naturales.

El recorrido completo atraviesa varios kilómetros de vegetación y permite llegar hasta la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, uno de los saltos de agua más impactantes del mundo.

Además, el servicio está incluido dentro de la entrada al parque y fue pensado para ser accesible, ya que permite el ingreso de sillas de ruedas y cochecitos de bebé.

¿Cómo y dónde sacar entradas para el Tren Ecológico de la Selva?

Los tickets para el Tren Ecológico de la Selva pueden comprarse de manera online a través del sitio oficial de la Administración de Parques Nacionales o directamente en las boleterías habilitadas en el acceso al parque. Una vez dentro, los visitantes pueden abordar el tren en la Estación Central para dirigirse hacia Cataratas, Garganta del Diablo y otros circuitos.

El recorrido se realiza en vagones abiertos y silenciosos, diseñados para reducir el impacto ambiental en plena selva misionera. Durante los fines de semana largos y vacaciones, se recomienda comprar las entradas con anticipación debido a la alta demanda.

Precios de las entradas al Parque Nacional Iguazú (incluye el recorrido en el Tren Ecológico)