El gobierno de Javier Milei enfrentará este miércoles una nueva jornada de protestas en las calles, con reclamos que confluirán desde distintos sectores afectados por el ajuste. La Marcha Federal de Salud, la tradicional movilización de jubilados frente al Congreso y una protesta de ATE por el cierre de empresas y la pérdida de empleo configuran un escenario de creciente conflictividad social en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

La principal convocatoria de este miércoles estará encabezada por trabajadores del sistema sanitario, organizaciones sociales y sectores vinculados a la salud pública, que realizarán una nueva Marcha Federal de Salud para denunciar el impacto de los recortes presupuestarios impulsados por la gestión libertaria.

La movilización se da en medio de las denuncias por el ajuste en el área, que según distintas organizaciones alcanzó a programas sanitarios, hospitales nacionales, prestaciones y servicios vinculados al PAMI. La protesta tendrá como epicentro el Ministerio de Salud y se espera la participación de sindicatos, organizaciones profesionales y agrupaciones de usuarios del sistema sanitario.

La movilización también contará con la presencia de organizaciones de jubilados, que desde hace años mantienen concentraciones semanales frente al Congreso para reclamar mejoras en los haberes y rechazar las políticas económicas del Gobierno. El Plenario de Trabajadores Jubilados confirmó su adhesión a la jornada y convocó a participar de la Marcha Federal de Salud. "Mañana miércoles de jubis nos sumamos a las 13 al Ministerio de Salud acompañando la Marcha Federal de la Salud", señalaron desde la organización a través de sus redes sociales. A las 15, estarán en el Congreso para su protesta semanal.

ATE realizará cortes en General Paz por el cierre de 25.000 PyMEs

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante una protesta sobre la Avenida General Paz, a la altura de San Martín, para denunciar el cierre de 25.000 pequeñas y medianas empresas durante la gestión de Javier Milei. La concentración está prevista para las 10 de la mañana en el cruce de General Paz y 25 de Mayo, en el partido bonaerense de San Martín. Según informó el gremio, la medida busca visibilizar el impacto de la crisis económica sobre la actividad productiva y el empleo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas contra la administración nacional al comparar la situación económica actual con la pandemia de coronavirus. "En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000", sostuvo el dirigente. "En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados", añadió.