Efemérides del 19 de mayo: qué pasó un día como hoy

Game of Thrones.

Cada 19 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Maitena, el intento de atentado contra Raúl Alfonsín y la emisión del último capítulo de Game of Thrones.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1925 - Nacimiento de Malcolm X

En la ciudad de Omaha, en Nebraska, Estados Unidos, nació el activista de los derechos de los afroamericanos Malcolm Little al adoptar el nombre de El-Hajj Malik El-Shabazz. Fue asesinado por pistoleros durante una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana en Nueva York en 1965.

1949 - Nacimiento de Dusty Hill

Nació en la ciudad de Dallas, en Texas, el bajista y cantante Joe Michael Dusty Hill, vocalista de la banda de blues rock ZZ Top con la que grabó 15 discos.

1951 - Nacimiento de Joey Ramone

Nació en la ciudad de Nueva York el músico y cantante estadounidense Jeffrey Ross Hyman, vocalista y cofundador de la banda Ramones y una de las figuras más influyentes del punk-rock.

1962 - Nacimiento de Maitena

En Buenos Aires nació la dibujante e historietista Maitena Inés Burundarena. Su obra fue publicada en medios gráficos de 30 países, entre ellos Brasil, Chile, México, España, Francia e Italia.

Maitena.

1963 - Ángel Clemente Rojas

Debutó en la Primera División de Boca Juniors el delantero Ángel Clemente Rojas, uno de los ídolos de los hinchas xeneizes, formado en las inferiores del club. Jugó 222 partidos y convirtió 79 goles.

1972 - Fallecimiento de Tanguito

A los 26 años murió en Buenos Aires el cantautor José Alberto Iglesias, popularmente conocido como Tanguito, uno de los pioneros del rock argentino y autor de La balsa junto a Litto Nebbia. Falleció al ser arrollado por un tren en la estación Pacífico del barrio porteño de Palermo.

1974 - Cubo mágico

El arquitecto y diseñador húngaro Ernö Rubik creó el rompecabezas mecánico cubo Mágico o cubo de Rubik con el fin de enseñar la geometría tridimensional a sus alumnos de la Escuela de Artes Comerciales de Budapest.

1978 - Sin Mundial

El técnico de la selección argentina César Luis Menotti sacó a Diego Maradona, de 16 años y figura de Argentinos Juniors, de la lista de jugadores del plantel para el Mundial de 1978, que ganó el equipo albiceleste al derrotar por 3-1 a Holanda. El primer torneo mundial de Maradona con la selección argentina fue el de España 1982.

1986 - Intento de atentado

Frustraron un atentado con explosivos contra el presidente Raúl Alfonsín en la base aérea de Córdoba. En una alcantarilla por la que debía pasar el automóvil presidencial, había un mortero de 120 milímetros con 2,5 kilos de TNT y dos panes de trotyl de 450 gramos cada uno.

1995 - Fallecimiento de Jaime Francisco de Nevares

A los 80 años murió en la ciudad de Neuquén el obispo Jaime Francisco de Nevares, defensor de los derechos humanos. El obispo de Neuquén formó parte de la CONADEP, el organismo que reunió testimonios de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívica militar.

2003 - Unión Civil

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reglamentó la ley de Unión Civil Convivencial, que da el derecho de incorporar a la pareja a la obra social, recibir una pensión y solicitar vacaciones en el mismo período. También da derecho a licencias en caso de enfermedad de la pareja.

2019 - Game of Thrones

La cadena estadounidense de televisión HBO emitió el capítulo final de Game of Thrones, la serie que cautivó al público durante ocho temporadas. La vieron más de 22 millones de espectadores en todo el mundo.

2026 - Día Mundial del Médico de Familia

Este día fue instituido desde 2010 como reconocimiento a la labor e importancia de los profesionales que atienden la salud familiar.