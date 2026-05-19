Lizy Tagliani conmocionó a todos tras ganar el Martín Fierro: "Se cagaron en..."

Lizy Tagliani emocionó a todos los presentes en la entrega de los Martín Fierro de esta noche, al hacer alusión a la denuncia que Viviana Canosa realizó en su contra (así como Marley y Jey Mammon) por pedofilia, que terminó siendo archivada este mismo lunes por la Justicia.
Esto ocurrió luego de que La Peña del Morfi, programa que condujo hasta este 2026, ganara el premio a mejor programa musical. Tras agradecer a APTRA, aseveró que "La Peña es un poco de la familia: el asado, la música, la buena comida, el chisme", haciendo un parangón con la "familia que he estado mucho tiempo tratando de conseguir, dándole la oportunidad a un niño de que tenga una familia", haciendo referencia a su hijo de cuatro años. Llegado a ese momento, declaró: "En un momento, probablemente algunos de los que están acá, se cagaron en eso. Y alguno debe estar mirando, o no, y se cagaron en eso".
El discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro
"Se cagaron en la oportunidad de un nene de cuatro años, diciendo que era chorra; que era pedófila; que me dedicaba a la trata de personas y que había videos míos mirando pornografía infantil, sin pensar que más allá del amor, más allá de lo que soy, soy el producto de una familia honrada, decente, que estoy agradecida de haber llegado a donde llegue y de estar acá compartiendo con todos ustedes, que de muy pequeña me animaban mirando la televisión", sostuvo con suma emoción, ya rodeada de numerosos aplausos y rostros repletos de lágrimas.
"Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, por mi hijo y por todas las familias que no tienen la posibilidad de defenderse de lo que significa una falsa denuncia", aseveró, para luego concluir: "Aguante La Peña, aguante la música, aguante la televisión y aguante la buena información".