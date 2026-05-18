La Casa Blanca logra avances en tierras raras pero el régimen de exportación de China persiste

Bloques con símbolos y números atómicos de elementos de tierras raras (REE) se colocan sobre una bandera china en esta ilustración

China abordará las preocupaciones de Estados Unidos sobre la escasez de tierras raras, según informó la Casa Blanca el domingo en un resumen de los acuerdos alcanzados en la cumbre de líderes celebrada ‌la semana pasada, que no llegaron a ‌exigir la eliminación de las restricciones que han perturbado la fabricación aeroespacial y de semiconductores en Estados Unidos.

Introducidos en abril de 2025 como represalia por los denominados aranceles del "Día de la Liberación" del presidente estadounidense Donald Trump, los controles de Pekín siguen restringiendo estrictamente las exportaciones de ciertas tierras raras a pesar del acuerdo alcanzado en la cumbre de Busan del pasado octubre, en la que la Casa Blanca afirmó que China se comprometió a "eliminar efectivamente" todos los controles de exportación de minerales críticos, tanto actuales como propuestos.

Seis meses después, la última declaración de la Casa ​Blanca reconoce ahora tácitamente que el ⁠régimen de control de exportaciones de China ha llegado para quedarse. Tampoco mencionó si se prorrogará la tregua ‌de un año sobre un conjunto más amplio de restricciones chinas a las tierras raras, ⁠que expira en noviembre.

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La hoja informativa del domingo, que resume las ⁠conclusiones clave de la cumbre de Pekín, indicaba que China abordaría las preocupaciones de EEUU sobre la escasez de minerales críticos y tierras raras, incluidos itrio, escandio e indio.

También indicaba que China abordaría las preocupaciones de EEUU sobre ⁠las restricciones a la exportación de tecnología de procesamiento de tierras raras, que Pekín protege celosamente para ​salvaguardar a los productores nacionales, responsables de casi toda la producción mundial.

A diferencia de ‌la Casa Blanca, el Ministerio de Comercio de China ‌no hizo mención alguna a las tierras raras en su propio resumen publicado el sábado.

"La diferencia en ⁠este caso no es ideal, pero está bien", dijo Cory Combs, director asociado de la empresa de investigación macroeconómica Trivium China.

"Lo más importante es que ambas partes han manifestado de forma clara y creíble su interés por la estabilidad y son capaces de transmitir eficazmente ese mensaje a sus respectivas audiencias nacionales".

Mientras que las licencias de exportación de ​tierras raras están ‌llegando a sectores como el automovilístico y la electrónica de consumo, las empresas de sectores sensibles en los que las tierras raras tienen posibles aplicaciones militares siguen sufriendo retrasos.

Reuters informó anteriormente de que la actual escasez de itrio —componente de un recubrimiento protector contra el calor en los motores de los aviones— y de escandio, utilizado en la fabricación de chips, ha afectado gravemente a la industria ⁠estadounidense. Las empresas han presionado a Washington para que intervenga ante Pekín.

EL INDIO, CLAVE PARA LA TECNOLOGÍA

Un mineral crítico mencionado por primera vez por la Casa Blanca es el indio, que desempeña un papel clave en la cadena de suministro de semiconductores, tanto en la fase inicial como en la final, y que figura en la lista de control de exportaciones de China desde febrero de 2025.

Su compuesto, el fosfuro de indio, es crucial para fabricar chips fotónicos de última generación que utilizan luz en lugar de electricidad para procesar datos, así como láseres ópticos de alta velocidad utilizados en redes de fibra ‌óptica y 6G. Otro compuesto, el óxido de indio y estaño, se utiliza para fabricar pantallas LED en productos electrónicos de consumo.

Fabricantes como Coherent están intensificando la producción de chips fotónicos que se están integrando rápidamente en el desarrollo de centros de datos de IA en todo el mundo.

Las exportaciones chinas de indio han caído drásticamente en los 14 meses transcurridos desde febrero de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de aduanas. Los envíos han ‌descendido en aproximadamente dos tercios a nivel mundial y en un 77% hacia EEUU.

El director ejecutivo de Coherent formó parte de la delegación ejecutiva que acompañó a Trump en su visita, y todas las empresas participantes se enfrentan a problemas normativos o ‌políticos en China. Coherent posee ⁠una cuota de mercado mundial del 40% en componentes ópticos de fosfuro de indio.

"Si la concesión de licencias en China sigue siendo lenta o depende de factores políticos, Coherent podría ​enfrentarse a mayores costos de insumos, problemas de asignación, retrasos en la ampliación de la capacidad y dificultades para satisfacer la demanda de los hiperescaladores", dijo Paul Triolo, socio y responsable de política tecnológica para China en DGA-Albright Stonebridge Group.

Con información de Reuters