Dep. La Guaira vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores

El cotejo entre Dep. La Guaira e Independiente Riv. (M), por la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores, se jugará el próximo jueves 21 de mayo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Coloso de Los Chaguaramos.

Así llegan Dep. La Guaira y Independiente Riv. (M)

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

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Últimos resultados de Dep. La Guaira en partidos de la Copa Libertadores

Dep. La Guaira viene de un resultado igualado, 1-1, ante Bolívar. Posee un historial reciente de 2 empates y 1 derrota en los últimos 3 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Riv. (M) viene de empatar 1-1 ante Fluminense..

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Independiente Riv. (M) quien ganó 4 a 1.

Indep.Mza. tiene el liderato del Grupo C con 10 unidades y 8 goles, mientras que La Guaira quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 3 unidades, con 3 tantos.

Mario Díaz de Vivar Bogado es el elegido para dirigir el partido.

Fecha y rival de Dep. La Guaira en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Independiente Riv. (M) en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 6: vs Bolívar: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Dep. La Guaira e Independiente Riv. (M), según país